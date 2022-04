Tesla -2.13% SIGAVEST (VVUMKL00): Beeindruckende Rallye in den letzten zwei Wochen. Die Aktie ist wieder in die Nähe seines Allzeithochs gestiegen. Eine Konsolidierung in Richtung 1000 $-Marke erscheint nach dem 400$-Run nur allzu verständlich. (06.04. 10:00) >> mehr comments zu Tesla: www.boerse-social.com/launch/aktie/tesla_motors_inc Nestlé 0.52% DanielLimper (DLWIAUST): 06.04.2022: 10 ST. Kauf in Tranche evtl. Spekulation auf Profitierung von z. T. stark gestiegenen Lebensmittelpreisen (06.04. 08:39) >> mehr comments zu Nestlé: www.boerse-social.com/launch/aktie/nestle_sa PNE Wind 1.95% LarryCrown (14252594): Gewinnmitnahme durch Teilverkauf Performance seit Kauf ...

