Die elektrische Wiedergeburt des Kultflitzers Delorean beginnt mit einem Prototypen. Der Hersteller zeigte nun bereits erste Details, der Rest soll im August folgen. Auch VW hat seine Finger im Spiel. Der Sportwagenhersteller Delorean hat die Enthüllung seines neusten Prototypen angekündigt. Am 18. August will er den vollelektrischen Nachfolger des bis 1982 gebauten Sportcoupés Delorean DMC 12 vorstellen. Der kantige Wagen wurde durch die Filmreihe "Zurück in die Zukunft" Kult. Einen Vorgeschmack auf den Nachfolger erlaubt ein Foto, das das Unternehmen zusammen mit der Ankündigung ...

