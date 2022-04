Swiss Clean Battery hat einen langlebigen Feststoffakku entwickelt. Die Serienproduktion in einer Gigafactory soll 2024 starten. Das Schweizer Unternehmen Swiss Clean Battery AG (SCB) will einen Feststoffakku in Serie produzieren. Mit einer Produktion skalierend von 1,2 GWh bis 7,6 GWh will SCB ab 2024 sowohl den Schweizer Heimatmarkt als auch den internationalen Markt mit nachhaltigen Batteriespeichern bedienen. Alle Maschinen sowie die Chemie will das Unternehmen regional aus der Schweiz und aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...