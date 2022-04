Der chinesische Automobilhersteller SAIC Motor hat einen neuen CEO für MG Motor Europe ernannt. Xinyu Liu tritt ab sofort die Nachfolge von Matt Lei an und ist für alle Geschäftsaktivitäten von MG Motor in Europa verantwortlich. Xinyu Liu ist bereits seit 20 Jahren in der Automobilindustrie tätig, wie SAIC in einer Mitteilung schreibt. Zu MG Motor Europe kam er im Jahr 2019. Im März 2020 wurde Liu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...