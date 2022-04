DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen ins Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen drehen bis Mittwochmittag ins Minus. Belastend wirkt das weiterhin sehr angespannte geopolitische Umfeld: Neben dem Ukraine-Krieg verweisen Marktteilnehmer auch auf die steigenden Zinsen mit der strafferen Geldpolitik. In Asien litten die Märkte zusätzlich unter weiteren Corona-Ausbrüchen in China, mit denen sich die globalen Lieferkettenprobleme erneut verschärfen könnten. Der Lockdown der Wirtschaftsmetropole Schanghai wurde in China auf unbestimmte Zeit verlängert.

Der neue Caixin-Einkaufsmanager-Index aus China für das Dienstleistungsgewerbe liegt bereits auf Rezessionsniveau, obwohl er anscheinend noch vor dem Lockdown in Schanghai erhoben worden ist. Der DAX verliert 1,5 Prozent auf 14.209 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,8 Prozent auf 3.848 nach unten.

Nur geringe Kaufbereitschaft

"Nur wenige sind bereit, unter so hoher Unsicherheit in großem Stil zu investieren", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Markets. "Wie zuletzt so oft bei neuen Nachrichten lautet das Gebot der Stunde erst einmal Vorsicht", ergänzt er.

In den Blick geraten könnte neben weiteren Details zur neuen Sanktionsrunde gegen Russland das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank am Abend. Der Markt erhofft sich Aufschluss über das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen und des Abbaus der US-Notenbankbilanz. Mit Blick auf die Branchenindizes fallen die zinssensiblen Technologiewerte um 2,6 Prozent, während es mit zyklischen Auto- und Touristikaktien bis zu 2,5 Prozent nach unten geht.

Positiv wird an der Börse der Zwischenbericht von Imperial Brands gewertet, für die Aktie geht es gegen den Trend um 3,2 Prozent nach oben. Die Analysten von Jefferies werten die Aussagen des Tabakkonzerns als leicht positiv. Der neue EBIT-Leitfaden liege leicht oberhalb der eigenen Erwartungen. Dabei streichen sie den Ausstieg des Unternehmens aus dem Russlandgeschäft heraus, auch wenn dieses gering ausgefallen sei.

Erholung bei Delivery Hero und Hellofresh ausgelaufen

Im DAX leiden Delivery Hero und Hellofresh nach den jüngsten Erholungsschüben nun mit Abschlägen von bis zu 5,4 Prozent unter Gewinnmitnahmen.

Seit längerem steht die Aktie von LPKF unter Druck, nun haben die Analysten von Stifel ihr Kursziel von 42 auf 25 Euro zusammengestrichen. Die bezahlte Studie kann dahingehend interpretiert werden, dass nun auch der Optimist nicht mehr an der aktuellen Entwicklung vorbeischauen kann. So wird der Ausblick auf 2022, bei dem ein Ergebnis unter dem von 2019 erwartet wird, als enttäuschend eingestuft. Der langsame Anstieg der Lide-Umsätze wecke Skepsis über die Entwicklung in den kommenden beiden Jahren. LPKF fallen 6,7 Prozent auf 12,35 Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.847,87 -1,8% -69,98 -10,5% Stoxx-50 3.747,51 -0,9% -35,08 -1,9% DAX 14.208,50 -1,5% -215,86 -10,6% MDAX 30.971,61 -1,8% -582,27 -11,8% TecDAX 3.309,36 -1,2% -41,50 -15,6% SDAX 14.313,99 -1,8% -256,80 -12,8% FTSE 7.597,18 -0,2% -16,54 +3,1% CAC 6.542,88 -1,5% -102,63 -8,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,67 +0,05 +0,85 US-Zehnjahresrendite 2,64 +0,09 +1,13 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:56 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0913 +0,1% 1,0893 1,0927 -4,0% EUR/JPY 135,27 +0,3% 135,03 134,81 +3,4% EUR/CHF 1,0185 +0,5% 1,0145 1,0146 -1,8% EUR/GBP 0,8340 -0,0% 0,8337 0,8331 -0,8% USD/JPY 123,96 +0,3% 123,95 123,38 +7,7% GBP/USD 1,3083 +0,1% 1,3066 1,3114 -3,3% USD/CNH (Offshore) 6,3687 -0,2% 6,3745 6,3751 +0,2% Bitcoin BTC/USD 45.087,49 -1,9% 45.382,34 45.765,59 -2,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 103,85 101,96 +1,9% 1,89 +40,5% Brent/ICE 107,78 106,64 +1,1% 1,14 +40,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.923,03 1.923,69 -0,0% -0,67 +5,1% Silber (Spot) 24,27 24,34 -0,3% -0,07 +4,1% Platin (Spot) 969,45 971,75 -0,2% -2,30 -0,1% Kupfer-Future 4,78 4,80 -0,3% -0,02 +7,4% ===

