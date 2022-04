Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

An der ordentlichen Medartis Generalsammlung werden alle Anträge des Verwaltungsrates angenommen



06.04.2022 / 13:35



MEDIENMITTEILUNG 84.8% des gesamten Aktienkapitals waren an der diesjährigen Generalversammlung vertreten

Alle Abstimmungen und Anträge des Verwaltungsrats wurden mit grosser Mehrheit genehmigt

Frau Nadia Tarolli Schmidt und Herr Ciro Roemer wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt und alle weiteren zur Wahl stehenden Personen bestätigt

Das Unternehmen verwendet den Jahresgewinn 2021 zur Beschleunigung seiner Wachstumsstrategie und zur Finanzierung von Investitionsgütern Basel, 6. April 2022: Die Aktionär*innen der Medartis Holding AG (SIX: MED) genehmigten heute an der ordentlichen Generalversammlung (GV) des Unternehmens alle Vorschläge des Verwaltungsrates mit einem deutlichen Stimmenanteil von mehr als 91.7% und wählten zwei neue Mitglieder in das oberste Steuerungsgremium. Aufgrund der hohen Corona Fallzahlen wurde auf eine Präsenzveranstaltung verzichtet. Die ordentliche Generalversammlung der Medartis Holding AG wurde aufgrund der nach wie vor hohen Corona Fallzahlen ohne physische Teilnahme von Aktionär*innen durchgeführt. Die Personen mit Aktienbesitz konnten ihre Rechte durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wahrnehmen. Insgesamt waren auf diese Weise 10 013 719 Aktien oder 84.8% des gesamten Aktienkapitals vertreten. Die Stimmenden erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung. In zwei separaten Abstimmungen genehmigten die Aktionär*innen die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 sowie die maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023. In einer Konsultativabstimmung hiessen die Aktionär*innen auch den Vergütungs-bericht 2021 gut. Sechs der bisherigen acht Mitglieder des Verwaltungsrates wurden mit grossem Stimmenanteil für eine weitere einjährige Amtsperiode bestätigt. Mit 95.5% Ja-Stimmen wurde Marco Gadola erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt. Darüber hinaus wurden Frau Nadia Tarolli Schmidt und Ciro Römer neu in den Verwaltungsrat gewählt. Roland Hess und Dr. Jürg Greuter stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl.

Erhöhung des genehmigten und bedingten Aktienkapitals wurde zugestimmt Der Verwaltungsrat beantragte in Übereinstimmung mit seiner bisherigen Praxis eine Verlängerung und Anpassung des genehmigten und bedingten Aktienkapitals. Dem Antrag des Verwaltungsrates das genehmigte Aktienkapital auf CHF 1'181'436.80 zu erhöhen, wurde mit 91.7% der gültigen Stimmen zugestimmt. Der Verwaltungsrat ist demzufolge ermächtigt in den nächsten zwei Jahren das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 1'181'436.80 durch Ausgabe von höchstens 5'907'184 vollständig zu liberierenden Namenaktien zu erhöhen. Mit 94.4% der Stimmen wurde ebenso die Erhöhung des bedingten Aktienkapitals durch Emission von maximal 622'398 Namenaktien für Mitarbeiterbeteiligungspläne genehmigt. Entsprechend dem Vorschlag des Verwaltungsrats bestätigten die Aktionär*innen die Wiederwahl von Ernst & Young AG als Revisionsstelle. Eine detaillierte Auflistung aller Beschlüsse und der Stimmverteilung der Generalversammlung 2022 finden Sie unter dem folgenden Link auf der Medartis Website. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 21. April 2023 statt in Basel statt.

