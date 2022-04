BERLIN (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Bund-Länder-Runde hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Länder aufgerufen, sich bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine nicht in einen Streit über die Finanzierung zu verstricken. "Ich wünsche mir, dass wir nicht eine ewig lange Diskussion über die finanziellen Fragen zwischen den verschiedenen Ebenen unseres Landes haben, sondern dass wir uns schnell und zügig einigen zwischen dem Bund, den Ländern", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Bundestag. Die eigentliche Aufgabe sei, den Flüchtlingen zu helfen, die in Deutschland Schutz gesucht hätten.

Scholz verurteilte erneut den russischen Krieg in der Ukraine und vor allem die Ermordung von Zivilisten in Butscha. "Russische Soldaten haben dort vor ihrem Rückzug ein Massaker an ukrainischen Zivilisten verübt", sagte er. Aus Russland werde die Lüge verbreitet, es handele sich bei den Bildern um eine Inszenierung. "Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen", betonte Scholz erneut. Man müsse damit rechnen, auch aus anderen Orten noch weitere solche Bilder zu sehen./tam/DP/stw