München (ots) -Haushaltswoche im Plenum: Es geht um mehr als 71 Milliarden Euro für 2022. Die CSU-Fraktion beschließt heute den Etat für den Bereich Inneres, Sport und Integration.Im Bereich Inneres mit einem Gesamtetat von 6,7 Milliarden Euro (+1,9 %) setzt die CSU-Fraktion die Schwerpunkte im Bereich Sicherheit - mit dem Ziel, dass Bayern Deutschlands sicherstes Bundesland bleibt. Wesentlicher Bestandteil ist hier der Ausbau des Digitalfunks (110 Mio. Euro) sowie 500 weitere Stellen für Bayerns Polizei.Dazu Manfred Ländner, innenpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion und stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses:"Die Sicherheit der Menschen in Bayern hat für uns oberste Priorität! Dafür brauchen wir gut ausgebildete Polizisten und bestmögliche Ausstattung. Genau dafür sorgen wir auch wieder in diesem Jahr!"Dazu die Berichterstatterin im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen zum Fachbereich Inneres, Barbara Becker:"Bayern ist das sicherste Bundesland - und das soll auch so bleiben! Wir lassen den Worten Taten folgen: Das Polizei-Budget erreicht mit rund 600 Millionen Euro 2022 einen neuen Höchstwert. Die Einsatz- und Betriebsmittel unserer Polizei sind damit um 50 Prozent höher als noch vor sieben Jahren!"Die Haushaltsberatungen werden heute mit den Ressorts Unterricht und Kultus; Wissenschaft und Kunst; Wohnen, Bau, Verkehr; Umwelt und Verbraucherschutz sowie Gesundheit und Pflege fortgesetzt.Ausführliche Informationen zum Haushalt 2022 finden Sie hier:https://www.csu-landtag.de/haushalt2022