Zürich (ots) -Danone legt in der Schweiz die drei bisher unabhängigen Geschäftsbereiche zusammen. Unter dem neuen Country Manager Sandro Tichelli sollen die jeweiligen Stärken der Bereiche effizienter genutzt und Investitionen in lokale Wachstumsfelder erhöht werden. Durch den Zusammenschluss entsteht eines der grössten FMCG Unternehmen in der Schweiz.Die bisher unabhängig agierenden Unternehmen Danone AG, Danone Waters | Evian-Volvic Suisse SA und Nutricia Milupa SA sollen gemeinsam mit dem bisher aus Deutschland geführten Alpro Geschäft zu einem Unternehmen zusammengeführt werden. Die Geschäftsleitung übernimmt der 40-jährige Schweizer Sandro Tichelli, der zuvor als Sales Director von Danone Essential Dairy & Plant-Based in Deutschland tätig war. Tichelli stieg 2009 nach dem Betriebswirtschaftsstudium in Lausanne und St. Gallen bei Danone ein und war über die Jahre in verschiedenen Marketing- und Sales-Funktionen in der Schweiz und in Deutschland tätig.Unter dem neuen Management entsteht eines der grössten FMCG Unternehmen des Landes mit Sitz in Zürich. In der Schweiz umfasst das Portfolio des französischen Lebensmittel- und Getränkekonzerns Danone SA starke und in der Schweiz beliebte Marken wie evian, Volvic, Activia, Actimel, Danonino, Danette, Alpro, Provamel, Aptamil, Milupa, Fortifit oder Fortimel.Der Fokus auf die Bereiche medizinische Ernährung und Säuglingsernährung (Nutricia Milupa) wird beibehalten und durch einen Verantwortlichen in der neuen Geschäftsleitung repräsentiert.Bekenntnis zum Standort Schweiz und zur NachhaltigkeitDie neue Unternehmensstruktur ist ein klares Bekenntnis zum Standort Schweiz. Das zeigt sich insbesondere in steigenden Investitionen in spezifische Wachstumsfelder und neue Kompetenzen. So sollen die Bedürfnisse der Schweizer Konsument:innen noch besser und effizienter bedient werden können.Sandro Tichelli: "Wir wollen in der Schweiz durch unser starkes Portfolio an Produkten, Marken und Dienstleitungen nachhaltiges Wachstum mit einem positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt erzielen. Die Bündelung unserer Kräfte wird es uns ermöglichen, lokal neue Wachstumsbereiche wie die pflanzliche Ernährung noch besser zu erschliessen und bestehende Potentiale weiter auszubauen. Unverändert bleibt hingegen unsere Mission, die Lebensqualität der Menschen durch bestmögliche Ernährung zu verbessern."Das Unternehmen bleibt zudem Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung. So hat sich Danone dazu verpflichtet, in der Schweiz bis 2023 B Corp (https://www.danone.de/danone-weltweit/nachhaltige-wertschoepfung/auf-dem-weg-zur-B-Corp-Zertifizierung.html) zertifiziert zu sein. Hinter B Corp steht mit B Lab (https://de.blab-switzerland.ch/) eine weltweit aktive Non-Profit Organisation, die nachhaltiges Wirtschaften von Unternehmen bewertet, zertifiziert und kontrolliert. Bereits heute sind die Geschäftsbereiche Alpro (pflanzenbasierte Ernährung) und Danone Waters B Corp zertifiziert. Im ersten Halbjahr 2022 wird der Bereich Milchfrische folgen und Anfang 2023 der Bereich medizinische Ernährung und Säuglingsnahrung.Sandro Tichelli: "In der Schweiz hat Danone als erstes Unternehmen bereits 2019 die vom Bund empfohlene Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score (https://www.danone.de/nachhaltigkeit/health/bewusstere-entscheidungen.html) eingeführt und ist auch Mitunterzeichnerin der "Erklärung von Mailand" zur freiwilligen Zuckerreduktion. Nun streben wir an, das erste grosse komplett B Corp zertifizierte FMCG Unternehmen in der Schweiz zu werden. So bleiben wir auch künftig unserer Philosophie treu und verbinden Verantwortung und Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg."Auf www.danone.ch erfahren Sie mehr über das Unternehmen, die Marken sowie die Aktivitäten im Bereich gesunde und nachhaltige Ernährung.Fotos von Sandro Tichelli (Copyright Danone Schweiz) sowie das Danone Logo finden Sie unter folgendem Link: https://bit.ly/38eX0wr