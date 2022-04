Augsburg (www.fondscheck.de) - Selten war es so schwierig wie derzeit, zutreffende Wachstumsprognosen zu stellen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Den noch bestehenden Rechenmodellen stünden pessimistische Stimmungsbilder und fast täglich neue negative Nachrichten gegenüber, wisse Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select (ISIN LU0775212839/ WKN A1JW9N) der Fürst Fugger Privatbank. So sei rund jedes fünfte Unternehmen in Sorge wegen der Preisexplosion für Rohstoffe und Vorprodukte. "Es drohen Produktionsausfälle und teilweise Betriebsschließungen. Auch der Stress in den Lieferketten hat wieder deutlich zugenommen. Das alles belastet die konjunkturelle Entwicklung", so Mertens. ...

