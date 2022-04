Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 14-15 vom 7. April 2022, www.boersen-kurier.at (Oster-Doppelnummer, der Börsen-Kurier erscheint wieder am 21. April)- Fokus auf defensive Werte- Wiener Markt birgt trotz struktureller Risiken einige Chancen in der Krise- Übergabe bei Andritz: Wolfgang Leitner im Interview- von jeder Marktlage profitieren- Wer für die hohe Inflation verantwortlich zeichnet.- Deutsche Post dämpft die Erwartungen für 2022- Generikahersteller-Aktien vor einem Comeback? - USA. Austro-Aktien mit Nordamerika-Exposure sind im Vorteil.- Live aus der HV. Die Hauptsorgen der RBI-Aktionäre gelten gegenwärtig den Menschen im Krieg.- Durchgesetzt. In der a.o. HV der Immofinanz wurde der Aufsichtsrat neu bestellt- Bilanz. 2021 war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...