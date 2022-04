In seinem jüngsten Bericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, warnte Moody's Investors Service, dass sich die Versorgungslage der Unternehmen in der Region Asien-Pazifik angesichts des Kostendrucks bei Energie und Rohstoffen verschlechtern wird. Wichtige Zitate Die Russland-Ukraine-Krise und die anhaltende Pandemie werden die Erholung auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...