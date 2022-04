Alaska May wird den Aufbau eines erstklassigen Talentmanagement-Programms leiten und Initiativen zur Einstellung und Bindung von Personal fördern

Open Systems, der einzige Anbieter von Cybersecurity-Services mit Mission Control, hat Alaska May zum Chief People Officer (CPO) ernannt und mit der Aufgabe des globalen Personalmanagements vertraut. In ihrer neuen Rolle als CPO wird May weitere Cybersecurity-Fachkräfte rekrutieren, um der wachsende Nachfrage nach Managed Detection and Response (MDR) und Secure Access Service Edge (SASE) gerecht zu werden. In ihre Verantwortungsbereich fallen zudem der Aufbau eines erstklassigen Talentmanagement-Programms, die Erhaltung und Optimierung der Unternehmenskultur, die Stärkung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sowie die Förderung einer positiven und gesunden Arbeitsumgebung.

"Herausragende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren schon immer das Herzstück von Open Systems. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre hervorragende Arbeit machen es uns möglich, unseren Kunden den höchsten Schutz zu bieten", erklärt Geoff Haydon, CEO von Open Systems. "Obwohl wir unser Team aufgrund der wachsenden Nachfrage recht schnell ausbauen müssen, ist es uns wichtig, unserer Unternehmenskultur treu zu bleiben. Denn sie ist es, die Open Systems zu dem Unternehmen gemacht hat, das es heute ist. Alaska ist mit ihrer langjährigen Erfahrung nicht nur die ideale Besetzung für die Leitung des Personalmanagements, sie weiß auch, worauf es bei einem positiven Arbeitsumfeld ankommt, wie Unternehmen Mitarbeitende halten und wie sie das Beste aus ihnen herausholen."

Open Systems bietet seinen Kunden einen Rund-um-die-Uhr-Schutz, ermöglicht durch die weltweit strategisch platzierten Mission-Control-Stationen, die die Funktionen eines Security Operations Centers (SOC) und Network Operations Centers (NOC) vereinen. Die Verstärkung des Teams um weitere Cybersecurity-Talente hat in diesem Kontext höchste Priorität. Zumal auf dem Markt ein großer Wettbewerbsdruck herrscht und die Talente rar sind. Es gilt auch zu beachten, dass sich durch die Pandemie die Erwartungshaltung vieler Talente an Unternehmen verändert hat.

"Ich freue mich auf meine Aufgabe, neue Programme für Open Systems zu entwickeln, um die passenden Talente anzuziehen, aber auch die Arbeitserfahrungen jener Mitarbeitenden zu verbessern, die sich bereits für Open Systems entschieden haben", so May. "Open Systems ist aufgrund seiner vielen Vorzüge, wie der einzigartigen Unternehmenskultur, ein attraktives Unternehmen für alle, die eine Laufbahn im Bereich Cybersecurity einschlagen oder weiterführen wollen. So bietet beispielsweise das DevSecOps-Modell geistreiche Abwechslung für Sicherheitsfachkräfte, die zwischen operativen und nicht-operativen Rollen wechseln. Das sorgt für mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz und eine geringere Fluktuation."

May ist der jüngste Neuzugang des Führungsteams, das erst kürzlich von Tom Corn, Chief Product Officer, Michael Davis, Chief Architect Officer, und Chris Raniere, Chief Revenue Officer, verstärkt wurde.

May bringt umfangreiche Erfahrung im Personalmanagement mit und hat in den vergangenen 15 Jahren mehrere Führungspositionen bekleidet. Zuletzt war sie als Senior Vice President of Human Resources bei International Markets, einem Unternehmen für Datendienste, tätig.

