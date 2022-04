Die Unsicherheit der Börsianer vor der Veröffentlichung der Fed-Protokolle heute Abend ist groß. DAX und Dow Jones in Rot.

Die Börsianer warten gespannt auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle (Fed-Minutes), die heute Abend über die Bühne gehen soll. Es kann sein, dass es in den Fed-Minutes Informationen über die Geschwindigkeit und die Höhe der geplanten Zinserhöhungen der Fed enthalten sind. Zurzeit wird an den Märkten über eine Zinsanhebung um einen halben Prozentpunkt Anfang des Monats Mai spekuliert.

Nach den jüngsten Aussagen seitens der US-Notenbank (Fed) mehren sich die Bedenken der Börsianer, dass die anstehende Verringerung der billionenschweren Bilanz der Fed noch nicht vollständig in den Kursen eingepreist sein könnte. Das meinte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

Zudem belastet die Aussagen der stellvertretenden Fed-Vorsitzenden Lael Brainard die Börse. Die Vorsitzende signalisierte laut der Nachrtichtenagentur eine entschlossene Straffung der Geldpolitik. Sie bezeichnete die Verringerung des Inflationsdrucks "vorrangig" und sprach von einer "Serie" an Zinserhöhungen. Ab Mai wolle die US-amerikanische Zentralbank mit einer raschen Verringerung der Bilanzsumme beginnen. Dabei sehe sie Russlands Invasion in die Ukraine als ein "seismisches" geopolitisches Risiko und eine menschliche Tragödie, die das Inflationsrisiko nach oben verschiebe. "Derzeit ist die Inflation viel zu hoch und unterliegt Aufwärtsrisiken", so Brainard.

Der Dax verlor im Laufe des Tages zeitweise 1,7 Prozent. Der Dow Jones gab stellenweise um 0,67 Prozent nach. Der Nasdaq ging sogar phasenweise um 3,00 Prozent in die Knie.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008469008,XC0009694271,US2605661048