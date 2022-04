Köln (ots) -"Die Tintenfische aus dem zweiten Stock" knüpfte an den Erfolg von "Luzie, der Schrecken der Straße" an." T-online.deZwei Tintenfische aus Knetgummi, Eltern, die leider zu viel streiten und ein größen-wahnsinniger Wissenschaftler sind die Hauptakteure der herrlich verrückten Abenteuer, die die Kinder Eva und Hansi in "Die Tintenfische aus dem zweiten Stock" erleben. Die beliebte Serie vom Autorenteam Ota Hofman und Jindrich Polák ("Luzie, der Schrecken der Straße") ist ein lustiger, zeitloser und vor allem phantasievoller Kult-Klassiker. Die Sammleredition wird alle Fans von früher und alle Neugierigen von heute mit den Geschichten rund um die magische Knetmasse in den Bann ziehen.Die vierköpfige Prager Familie Holan fährt nach Portugal in den Urlaub, leider ist der Strand nach einem Tankerunglück verseucht. Die Kinder Eva und Hansi finden zwei seltsame Knetmassen in den Farben blau und grün, die reden, die Augen ausfahren und sich bewegen können, genauso wie echte Menschen. Das Chaos ist vorprogrammiert!Die liebevoll gestaltete Sammleredition umfasst alle Episoden und das Making Off 'Was Sie über Tintenfische wissen sollten', überzeugt mit tollen Bildern und spannenden Hintergrundinformationen zu "Die Tintenfische aus dem zweiten Stock" und ist somit ein Muss für jeden Fan der tschechischen Klassiker!Die Tintenfische aus dem zweiten Stock - Die komplette Serie Sammleredition ist ab 6. Mai erstmals digital restauriert als DVD- & Blu-ray-Box erhältlich.Produktinformation:VÖ: 6. Mai 2022Technische Details:DVD / Blu-ray- Genre: Kids- Produktionsland: Tschechoslowakei- Produktionsjahr: 1986- Bildformat: DVD: 1,33:1, Blu-ray: 1,33:1 Sidematted 1080/25p- Tonformat: Dual Mono Deutsch- Laufzeit: 250 Minuten, 1 x DVD 9 + 1x DVD 5- FSK: 6- Best-Nr: DVD: 9901P0007980-01, Blu-ray: 9901P0007980-02- EAN: DVD: 4042999130104- Blu-ray: 4042999130111- UVP: DVD: 14,99EUR, Blu-ray: 24,99EUR- Untertitel: -- Extras/Bonus: Making Off: "Was Sie über Tintenfische wissen sollten!" (25 Minuten)- Ausstattung/Verpackung: Hochwertiges Digipac im Schuber inkl. Booklet mit exklusiven HintergrundinformationenRelease Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company -als hauseigenes Label der WDR mediagroup- betreibt den DVD-Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD-Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus mehr als 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeE-Mail: presse@daspressebuero.comGaby RathLeiterin Kommunikationgaby.rath@wdr-mediagroup.comWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 11 50667 Kölnwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/5190628