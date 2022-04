DJ Habeck: Osterpaket schafft Voraussetzungen für Energiesicherheit

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht in dem Osterpaket zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energie den Grundstein für eine sichere Energieversorgung in Deutschland. Gleichzeitig betonte er erneut, dass sich Deutschland schrittweise auf den Ausstieg aus russischer Steinkohle vorbereitet. Man habe ein Importverbot von russischer Kohle gut vorbereitet, aber man müsse erst die Voraussetzungen schaffen, um diesen Schritt zu gehen. Hier mache Deutschland Tempo.

"Insgesamt schaffen wir mit dem Osterpaket die Voraussetzungen für die Energiesicherheit und die Energiesouveränität Deutschlands", erklärte Habeck. "Zugleich legt es die Grundlagen dafür, dass Deutschland klimaneutral wird." Deutschland werde den Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch innerhalb von weniger als einem Jahrzehnt fast verdoppeln. Auch verdreifache man die Geschwindigkeit beim Erneuerbaren Ausbau zu Wasser, zu Land und auf dem Dach, so Habeck.

Habeck erklärte, dass es in der Koalition noch Gesprächsbedarf gebe beim klimaneutralen Energieausbaupfad nach 2030 und auch bei den Contracts for Differences (CfD) zur Förderung der Windanlagen auf See. Mit der FDP habe man sich hier noch nicht verständigen könne, wolle dies aber im parlamentarischen Verfahren tun. Die FDP bezweifelt, dass Deutschland bereits bis 2035 seinen Strom nahezu vollständig aus erneuerbaren Energien gewinnen kann, wie das Osterpaket es vorschreibt. Bei den Differenzverträgen CfD moniert die FDP, dass bei zentral voruntersuchten Windanlagen auf See der Zuschlag künftig an den Bieter gehen soll mit dem geringsten anzulegenden Wert für einen solchen CfD Differenzvertrag mit 20-jähriger Laufzeit. Dadurch soll der Ausbau der Offshore-Windenergie auf absehbarer Zeit ohne staatliche Förderung erfolgen, so das Wirtschaftsministerium.

Habeck dankte der FDP ausdrücklich, dass sie trotz der Vorbehalte im Bundeskabinett dem Gesetz zugestimmt haben. "Wir sind nicht weit auseinander", so Habeck. Man schreibe in einer Ausnahmesituation Gesetze und werde die Differenzen daher im parlamentarischen Verfahren ausräumen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2022 09:13 ET (13:13 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.