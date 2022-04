Die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) ist immer eines der wichtigsten Ereignisse des Tages. Heute um 20:00 Uhr deutscher Zeit ist es soweit. Die Märkte werden nach Hinweisen auf das Tempo der sich abzeichnenden geldpolitischen Straffung Ausschau halten. Der Inhalt des Dokuments könnte also einen großen Einfluss auf die Märkte haben, was sich in den Indizes spiegeln würde. Rohstoffhändler werden sich auf den Bericht zu den US-Öllagerbeständen des Department of Energy (DOE) um 16:30 Uhr unserer ...

