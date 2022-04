Unsicherheit und hohe Volatilität sind Futter für die DT. BÖRSE. Gegen den Tagestrend im DAX und trotz eines Minus von rd. 10 % beim Index ist der Börsenbetreiber auf ein neues Hoch ausgebrochen. Die Frankfurter profitieren einerseits von der Unsicherheit am Markt und den hohen Schwankungen. Es wird schlicht mehr gehandelt. Zudem spielen steigende Zinsen der Tochter Clearstream in die Hände.



HSBC sieht die Aktie als potenziellen "sicheren Hafen" in turbulenten Börsenphasen. Das Kursziel wurde von 191 auf 194 € leicht angehoben. Mit dem Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch ist ein frisches Kaufsignal aktiv. Für Trader eine kurzfristige Option und eine Spekulation auf gute Q1-Zahlen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

DEUTSCHE BOERSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de