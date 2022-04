DJ PTA-News: FRENER & REIFER Holding AG: stolzer Partner von Google bei der Neubelebung der ikonischen Arnulfpost in München

06.04.2022

Mit dem Erwerb des ehemaligen Paketverteilzentrums an der Arnulfstraße erschafft Google einen neuen Campus im Zentrum der bayerischen Hauptstadt. Das denkmalgeschützte Ensemble mit der Rotunde wird Platz für rund 1.500 Google Mitarbeiter bieten, aber auch öffentliche Bereiche für Besucher bereitstellen.

Das Konzept für die Renovierung und Erweiterung der Gesamtanlage betont die ursprüngliche Architektur des Gebäudes aus den 1920er Jahren und bewahrt so das historische Erbe. Ergänzt wird dies durch ganzheitliche Lösungen im Sinne der Nachhaltigkeit - von der Auswahl gesundheitlich unbedenklicher Materialien, zur Nutzung erneuerbarer Energien bis hin zum Einsatz von Technologien zur Verbesserung der Gebäude-CO2-Bilanz. Ein nachhaltiges Gesamtkonzept, das die strengen Kriterien der LEED-Platinum Zertifizierung erfüllen wird.

"Wir sind stolz darauf, bei der Realisierung dieses zukunftsweisenden Büro- und Innovationszentrums als Partner von Google tätig zu sein.", sagt Dr. Andrea Borgato, Vorstand der FRENER & REIFER Holding AG. "Google setzt mit der Neubelebung der Arnulfpost nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit hohe Maßstäbe. Die neue Arnulfpost wird auch einmoderner Ort der Begegnung in einem historischen Umfeld. Für die Stadtgestaltung Münchens ein weiteres Highlight-Projekt und für uns als Unternehmensgruppe die Bestätigung, dass in Deutschland durchaus nachhaltige, qualitativ herausragende, international bedeutende Immobilienprojekte realisiert werden, die unsere Kompetenzen und Fähigkeiten benötigen."

Nähere Informationen zum Projekt:

Google Standorte - Arnulfpost (realestate.withgoogle.com) ( https://realestate.withgoogle.com/arnulfpost/intl/ALL_de /?msclkid=668b995cb4d611eca76ac2c2a64c9686 )

Über die FRENER & REIFER Holding AG:

Die FRENER & REIFER Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf High-End Spezialfassadenbau, nachhaltiger Gebäudetechnik und innovativer Komponenten. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen und technisch anspruchsvollen Metall-Glasfassaden und bietet von Entwicklung, Design, über Projektierung und Montage vor Ort alle Dienstleistungen zur Umsetzung exklusiver Gebäudehüllen an. In Zusammenarbeit mit namhaften Architekten wie Sir Norman Foster, Kenzo Tange und Daniel Libeskind konnten in der Vergangenheit exklusive und anspruchsvolle Projekte wie das Museum of Modern Art (MoMA), das IOC-Hauptquartier und das Steve Jobs Theater gebaut werden.

Die Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG (WKN: A2YN6Y; ISIN: DE000A2YN6Y5) notiert an der Münchener Wertpapierbörse.

Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Internetseite der FRENER & REIFER Holding AG unter http:// www.frener-reifer.ag

Kontakt:

FRENER & REIFER Holding AG Brienner Straße 7 80333 München

Telefon: +49 89 20500 650 Fax: +49 89 20500 555 Email: ir@frener-reifer.ag

FRENER & REIFER Holding AG
Adresse: c/o GCI Management Consulting, Brienner Straße 7, 80333 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Andrea Borgato
Website: www.frener-reifer.ag

ISIN(s): DE000A2YN6Y5 (Anleihe) Börsen: Freiverkehr in München

