Brascan Gold Inc. (CSE: BRAS; FRA: 5ZT) will über sein Tochterunternehmen Baie Verte Resources Inc. sieben aussichtsreiche Goldgrundstücke in der Provinz Neufundland erwerben. Brascan hat mit dem Verkäufer, der Quinlan Prospector's Group, eine entsprechende eine Absichtserklärung für eine Option unterzeichnet. Die Grundstücke erstrecken sich über insgesamt 13.125 Hektar, die breit über Neufundland verteilt sind. Brascans ...

Den vollständigen Artikel lesen ...