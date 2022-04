Bern (ots) -Trotz der Einschränkungen durch die Covid-19 Pandemie konnte die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde RAB im Jahr 2021 ihre Aufgaben voll erfüllen. Die Aufsichtstätigkeit und das Zulassungswesen liefen auf elektronischer Basis weiter. Neu gewinnt die Prüfung von Kryptowährungen und von ESG-Berichten an Bedeutung.In der Prüfsaison 2021 zeigte sich erstmals, wie die Revisionsbranche mit den Herausforderungen der Pandemie zurechtkommt. Denn im vorangegangenen Jahr waren bei Ausbruch der Krise viele Prüfungen bereits abgeschlossen. Aus Sicht der RAB hat die Revisionsbranche diese Situation gut gemeistert.AufsichtIm vergangenen Jahr hat die RAB 16 Überprüfungen durchgeführt. Diese finden seit der Pandemie weitgehend in der Form von Fernüberprüfungen statt. Die durchschnittliche Anzahl von Feststellungen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im Bereich der Rechnungsprüfung stellte die RAB die grösste Anzahl von Schwachstellen in den Bereichen der dolosen Handlungen, der geschätzten Werte und der Prüfungsnachweise fest. Im Bereich der Aufsichtsprüfung erfolgten die meisten Mängel bei der Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei.ZulassungDie Zahl der zugelassenen Revisionsunternehmen ist mit 2'027 gegenüber dem Vorjahr (2'077) relativ stabil geblieben. Im Rahmen der Erneuerungsgesuche zeigten sich erneut die meisten Mängel im Bereich der internen Qualitätssicherung. Wie schon letztes Jahr wurden insbesondere die interne Nachschau und die Weiterbildung nicht überall konsequent genug durchgeführt. Zwölf Erneuerungsgesuche konnten daher nicht nahtlos gutgeheissen werden.Kryptowährungen und ESG gewinnen an BedeutungIm Rahmen ihrer Aufsicht berücksichtigt die RAB langfristige Trends wie die fortschreitende Digitalisierung der Branche und reagiert auch auf aufkommende Aufsichtsthemen. Zu letzteren gehören neben den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie die Prüfung von Kryptowährungen und von Berichten zur Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG). Die damit verbundenen Fragestellungen werden frühzeitig analysiert und in die Prüfprogramme der RAB eingebaut.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.rab-asr.ch.Pressekontakt:Reto Sanwald, Direktor RAB, T +41 31 560 22 30Original-Content von: Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde RAB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059636/100887572