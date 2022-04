BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin hat die konsequente Bestrafung aller Beteiligten an den Gräueltaten von Butscha verlangt. "Wir dürfen keinen dieser Morde vergessen. Keiner dieser Mörder darf straffrei ausgehen", forderte er am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde im Bundestag zum Krieg in der Ukraine. Man werde alles tun, um Beweise zu sichern und die Verantwortlichen auch tatsächlich vor Gericht zu bringen. "Straffreiheit für Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist Beihilfe."

Trittin räumte Irrtümer im Umgang mit Russland und Kreml-Chef Wladimir Putin ein. "Wir haben geirrt, als wir geglaubt haben, man könnte so jemanden mit ökonomischen Mitteln abschrecken. Putin schert sich nicht um ökonomische Abschreckung. Er versteht nur die Abschreckung durch Militär und Gewalt." Auch den Irrtum, dass Wandel durch Handel geschaffen werde, müsse man beenden.

Der Grünen-Politiker plädierte dafür, nicht mehr von Sanktionen gegen Russland zu sprechen. Denn die ergriffenen Maßnahmen würden nicht mehr rückgängig gemacht, betonte er. Was hier stattfinde, sei nichts anderes als die Abkopplung Russlands von den Märkten Europas, der USA und der G7-Staaten. "Wir schicken das Russland von Wladimir dem Schrecklichen zurück in die Zeit der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts."/sk/DP/zb