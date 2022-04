DJ POLITIK-BLOG/Stahlindustrie fordert Klimaschutzverträge

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Stahlindustrie fordert bezahlbaren Wasserstoff und Klimaschutzverträge

Die Wirtschaftsvereinigung Stahl fordert von der Bundesregierung die Sicherstellung von bezahlbarem Wasserstoff und Klimaschutzverträge, um die Transformation der Stahlinustrie in der Energiewende zu unterstützten. "Grüner Strom und grüner Wasserstoff sind unverzichtbare Voraussetzungen auf dem Weg in eine klimaneutrale Stahlproduktion", Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, zum Osterpaket der Bundesregierung, mit dem der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt werden soll. "Dabei muss jedoch sichergestellt werden, dass grüner Strom in ausreichender Menge und zu wettbewerbsfähigen Preisen für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und den großen Strombedarf der Stahlindustrie verfügbar gemacht wird." Im nächsten Schritt komme es darauf an, die richtigen politischen Instrumente wie Klimaschutzverträge zügig in die Anwendung zu bringen, damit der Einstieg in die Transformation der Stahlindustrie Fahrt aufnehmen kann.

Energiewirtschaft: Sollten bei Osterpaket schnelleres Planungsrecht vorziehen

Die Energiewirtschaft sieht im Osterpaket der Bundesregierung wichtige Weichenstellungen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Dennoch vermisst der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaf (BDEW) praktische Vorgaben, um den Zubau von Ökostromanlagen ausreichend voranzubringen. "Unabdingbar ist...auch ein effizienteres Planungs- und Genehmigungsrecht, das den Bau von Erneuerbare-Energien-Anlagen deutlich beschleunigt. Dies ist leider erst für das Sommerpaket geplant", monierte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. "Wir brauchen hier aber mehr Tempo: Die Bundesregierung sollte deshalb die Voraussetzungen für schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren ins Osterpaket integrieren. Wir müssen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien noch schneller vorankommen und dauerhaft den Turbo einstellen."

Wirtschaftsrat will Steuerreformen statt Umwidmung des WSF

Der Wirtschaftsrat der CDU hat eine Umwidmung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zur Bewältigung wirtschaftlicher Folgeschäden des Ukraine-Kriegs in den Unternehmen abgelehnt. "Wir unterstützen die Bemühungen der Bundesregierung, die Auswirkungen der immens gestiegenen Energiekosten und der Inflation auf die Bevölkerung und die Unternehmen abzumildern. Aber wir dürfen trotzdem die verfassungsrechtliche Verpflichtung einer nachhaltigen Haushaltspolitik sowie das EU-Beihilferecht nicht komplett aus den Augen verlieren", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger. Sowohl aus haushälterischer wie auch steuerrechtlicher Sicht wäre der zeitliche Ausbau der Verlustverrechnungsmöglichkeiten auf mindestens drei Jahre ein geeignetes Instrument. Ebenso würde eine zeitnahe Reform der Thesaurierungsbesteuerung und des Optionsmodells zu einer Entlastung bei den Personengesellschaften führen.

Steinmeier hält Rückkehr zur Normalität mit Russland unter Putin für unmöglich

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine Rückkehr zu normalen Beziehungen mit Russland für unmöglich, solange Präsident Wladimir Putin dort an der Macht ist. "Es wird unter Putin keine Rückkehr zur Normalität geben", sagte Steinmeier im ZDF-Morgenmagazin. Ob Russland eine Zukunft in Europa habe, könne er momentan nicht sagen. Steinmeier wiederholte in dem Fernsehinterview das Eingeständnis eigener Fehler in der Russland-Politik. "Das wirklich Traurige ist, dass wir in vielen Punkten gescheitert sind", sagte Steinmeier. Dies betreffe das Bemühen, Russland einzubinden in eine europäische Sicherheitsarchitektur und auf dem Weg zu demokratischen Verhältnissen zu unterstützen. Putin habe sich zu einem "eingebunkerten Kriegstreiber" entwickelt, sagte Steinmeier. "Es war eine Fehleinschätzung, dass wir - und auch ich - gedacht haben, dass auch ein Putin des Jahres 2021 am Ende nicht den totalen politischen, wirtschaftlichen und moralischen Ruin des Landes hinnehmen würde für seinen imperialen Wahn."

