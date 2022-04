BRÜSSEL (dpa-AFX) - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn fühlt sich angesicht des russischen Kriegs gegen die Ukraine machtlos. "Ich hätte nie geglaubt - wie viele von uns - dass so etwas überhaupt möglich ist und dass man da eben mit der Nato nicht eingreifen kann militärisch, um das zu stoppen", sagte Asselborn am Mittwoch am Rande von Beratungen mit seinen Kollegen der Nato-Staaten in Brüssel.

"Das müssen wir akzeptieren, denn alles andere wäre ja noch viel, viel schlimmer. Aber es ist schon ein Gefühl der Machtlosigkeit und das Gefühl auch, dass die ganze Welt eigentlich aus den Angeln gerissen wird, weil die Diplomatie nicht mehr greift", sagte der zurzeit dienstälteste Außenminister in der Europäischen Union.

Die Menschen glaubten nicht mehr daran, dass es noch eine Institution gebe, die zumindest einen Waffenstillstand vermitteln könne, so Asselborn. "Und ich glaube auch nicht, dass die Nato die Macht hat, das zu tun."

Mit Blick auf das künftige Verhältnis zu Russland sagte Asselborn, man müsse die Hoffnung behalten, dass es auch einmal ein Russland ohne den Präsidenten Wladimir Putin geben werde. Man könne nach Kriegsende nicht "das Buch zumachen" und mit Putin weitermachen. Er glaube nicht, dass das möglich sei. "Aber was heißt nach dem Krieg? Wann ist das? In Monaten? In Jahren? Ich weiß es nicht."/wim/DP/stw