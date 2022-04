Mit dem Ausscheiden von Lifshitz ist Vekselbergs Tiwel-Holding noch durch Alexey Moskov und David Metzger im Gremium vertreten.Winterthur - Die Aktionäre des Industriekonzerns Sulzer haben alle Anträge des Verwaltungsrates an der am heutigen Mittwoch durchgeführten Generalversammlung genehmigt. Unter anderem stimmten sie einer ordentlichen Dividende von 3,50 Franken pro Aktie zu und segneten die Konzernrechnung, die Gewinnverwendung und den Vergütungsbericht ab, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...