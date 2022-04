DGAP-News: Dr. Greger & Collegen / Schlagwort(e): Rechtssache

Skapa Invest GmbH - Projekt Hansapark

Insolvenz und stornierte Rückzahlungen

Kommen weitere Insolvenzen?

06.04.2022 - Am vergangenen Montag, den 04.04.2022 wurden Investoren der von Skapa Invest GmbH vermittelten Anleihe der Hansapark Finance GmbH (WKN: A2TR4S) äußerst unangenehm überrascht. Fällige Rückzahlungen der Anleihe, die sie nur wenige Tage zuvor gutgeschrieben bekamen, wurden unvermittelt storniert . Die erhoffte vertragsgemäße Rückzahlung des Investments steht somit wieder bzw. weiterhin aus. Es gilt nunmehr, Schadens- und Rückzahlungsansprüche überprüfen zu lassen.

Die Skapa Invest GmbH ist eine Gesellschaft der te-Gruppe. Es handelt sich um eine Vermittlergesellschaft, die Investments in verschiedene Projektgesellschaften, wie z.B. die Hansapark Finance GmbH, bewarb. Die Skapa Invest GmbH befindet sich seit 28.03.2022 in der vorläufigen Insolvenz . Sie steht unter dem Haftungsdach der effecta GmbH. Die Projektgesellschaften selbst, in die die Anleger investierten, sind nicht unmittelbar von der Insolvenz betroffen. Allerdings ist von der te-Gruppe bekannt, dass schon weitere Gesellschaften, u.a. die te-Management GmbH in der vorläufigen Insolvenz sind. In diesem Insolvenzverfahren hat das AG München einen nicht alltäglichen Beschluss gefasst, in dem es darum geht, dass es sich für Insolvenzverfahren von Unternehmen, die der te-Gruppe angehören, für zuständig erklärt.



Bei den von dem Beschluss betroffenen Unternehmen handelt es sich um folgende:

* BBH Projekt Airport Garden II Gmbh & Co. KG

* Hansapark Finance GmbH

* Munich Boarding M 41 GmbH

* Projektentwicklung Baumgartenwiesen GmbH

* Projektentwicklung Mühlbachgrund GmbH

* RMP Rhein Main Projekt GmbH

* SKAPA Invest GmbH

* te 11. Projekt GmbH

* te 14. Projekt GmbH

* te Boxdorf Projekt GmbH

* te Essen Projekt GmbH

* te Hansapark 2 GmbH

* te Hansapark 3 GmbH

* te Hansapark 4 GmbH

* te Hansapark GmbH

* te Service GmbH

* te Verwaltungs GmbH

* tuw Verwaltungs GmbH

* wob Projekt München M 41 Gmbh & Co. KG



Bislang ist, abgesehen von der Skapa Invest GmbH, nicht bekannt, dass sich diese Gesellschaften in der Insolvenz befinden. Der ungewöhnliche Beschluss dürfte nach Ansicht der Kanzlei Dr. Greger & Collegen Anlass zum Nachdenken geben. Auch die fehlende Rückzahlung der Anleihe lässt Zweifel an der Solvenz zumindest der Hansapark Finance GmbH aufkommen. Es ist somit nicht gänzlich auszuschließen, dass weitere Insolvenzen eintreten. Der Geschäftsführer der Skapa Invest GmbH, Herr Stefan Keller, ist unserer Kanzlei bereits aus diversen anderen Insolvenzverfahren im Rahmen der sog. UDI-Gruppe bekannt.

Was können betroffene Anleger tun?



Wenn Sie als Anleger Schwierigkeiten mit Ihrem Investment, das im Zusammenhang mit einer der oben genannten Gesellschaften steht, haben oder noch bekommen, können Sie sich an die Kanzlei Dr. Greger & Collegen wenden.

Die Fachanwaltskanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht Dr. Greger & Collegen rät von voreiligen und unüberlegten Entscheidungen ab und bietet betroffenen Anlegern an, sich kostenlos einer Interessensgemeinschaft anzuschließen, um ihre Interessen zu bündeln und sich über weitere Handlungsmöglichkeiten informiert zu halten - u.a. zum Thema Schadensersatz und Insolvenz.

Sofern auch Sie Kapital in eine der von Skapa vertriebenen Tochtergesellschaften der te-Gruppe investiert haben, können Sie sich unter Angabe des Stichwortes "Skapa" auf der Internetseite

https://www.dr-greger.de/kontakt/



bzw. unter der E-Mail-Adresse

Skapa@dr-greger.de



für die kostenlose Interessensgemeinschaft der Kanzlei Dr. Greger & Collegen registrieren. Registrierte Interessenten erhalten weiterführende Informationen.

