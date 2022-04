(shareribs.com) London 06.04.2022 - Der Goldpreis bewegt sich am Mittwoch leicht nach oben. Die Unsicherheit und die Korrektur an den Aktienmärkten sorgt für einen anhaltenden Bedarf an sicheren Häfen. Der US-Dollar bewegt sich leicht nach oben. Der Goldpreis setzt seine Seitwärtsbewegung weiter fort, bleibt dabei auf einem hohen Niveau. Am Dienstag kam es dabei zu einem leichten Rücksetzer, nachdem ...

