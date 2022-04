DJ Aktien Schweiz leichter - Indexschwergewichte stabilisieren erneut

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat auch am Mittwoch davon profitiert, dass insbesondere die Pharma-Schwergewichte Roche und Novartis sich dem Abwärtsdruck in ganz Europa entziehen konnten. Der SMI büßte daher mit 0,5 Prozent auf 12.320 Punkte deutlich weniger ein als andere Marktbarometer in Europa. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 44,26 (Dienstag:37,96) Millionen Aktien.

Wegen der Eskalation im Ukraine-Krieg nach Bekanntwerden von Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung in der ukrainischen Stadt Butscha und anderen Orten dominierte klar Kaufzurückhaltung bzw. Verkaufsneigung an den Börsen. Auch weil nun neue Sanktionen des Westens auf den Weg gebracht werden, die nicht ohne Rückwirkungen auf die Inflation und das Wachstum bleiben werden.

Etwas Unterstützung kam vom Devisenmarkt, wo der Franken zum Euro nachgab, zum Dollar ebenfalls, aber weniger deutlich. Im Späthandel machte der Franken dann wieder etwas Boden gut. Novartis gewannen 2,4 und Roche 1,4 Prozent. An dritter Stelle im SMI rangierte die ebenfalls als eher defensiv geltende Swisscom-Aktie (+1,2%).

Lonza verzeichneten ein Minus von 0,8 Prozent. Das Unternehmen hat zu einem nicht genannten Preis ein automatisiertes System für die aseptische Probenahme aus Bioreaktoren an Merck abgegeben.

Deutlich abwärts ging es mit Richemont (-5,7%). Der Luxusproduktehersteller dürfte wie andere Branchenunternehmen in Europa auch das ausfallende Geschäft in Russland und der Ukraine vergleichsweise stark zu spüren bekommen. Swatch verbilligten sich um 3,4 Prozent. Auch der verlängerte Lockdown in Schanghai belastete.

