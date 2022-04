(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.04.2022 - Technologiewerte können sich am Mittwoch dem breiteren Abwärtsdruck nicht entziehen. Es kommt zu teils deutlichen Gewinnmitnahmen, die auch an der NASDAQ hoch ausfallen. Im deutschen Handel können sich Nordex und SMA Solar behaupten. Der DAX notiert kurz vor dem Handelsschluss 2,1 Prozent leichter bei 14.126 Zählern. Hier geht es für HelloFresh, Zalando ...

Den vollständigen Artikel lesen ...