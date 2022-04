Bei Gazprom geht es derzeit drunter und drüber. Nach der de facto Verstaatlichung der deutschen Gazprom-Tochter Germania äußert sich jetzt Russlands Präsident Wladimir Putin. Und der Kremlchef reagiert auf die jüngsten wirtschaftlichen Sanktionen des Westens unmissverständlich!

"Nur damit es niemand vergisst, das ist ein zweischneidiges Schwert", sagte Putin in einer im russischen Staatsfernsehen übertragenen Video-Botschaft. Naturgemäß beklagte der Russland-Chef die "groben Maßnahmen" und kündigte indirekt ähnliche Maßnahmen in Russland an.

Diese Drohgebärden lassen Bundeswirtschaftsminister Habeck relativ kalt. "Dass wir uns in einer Situation befinden, wo auf Sanktionen Gegensanktionen erlassen werden können, ist keine neue Nachricht", bleibt der Grüne gelassen. Eine Verschärfung der Energie- und der Lebensmittelkrise ist damit präsenter denn je.

Gazprom-Aktionäre dürften also weiter zittern. ...

