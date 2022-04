Ein vernünftiger 3D-Drucker, der fünfmal so schnell modelliert wie andere? Anker will diesen und weitere Wünsche erfüllen - für 429 US-Dollar. Der ehemalige Peripherie-Hersteller Anker Innovations plant, unter der Marke Ankermake in den Markt für 3D-Drucker einzusteigen. Den Anfang soll der "M5" machen. Ihn sollen eine besonders hohe Geschwindigkeit, Kamera- und KI-Überwachung sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Der Hersteller aus Shenzhen vermarktet das Drucker-Debut ab sofort auf Kickstarter. Dort ist der ...

