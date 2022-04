Die zunehmenden Zins- und Rezessionssorgen im Zuge der Folgen des Ukraine-Krieges haben den Verkaufsdruck für den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch deutlich erhöht. Der DAX näherte sich am Nachmittag der runden Marke von 14.000 Zählern, unter der der deutsche Leitindex zuletzt Mitte März gestanden hatte.Aus dem Handel ging der DAX am Ende mit minus 1,89 Prozent auf 14.151,69 Punkten. Der MDAX, in dem die mittelgroßen Unternehmen an der deutschen Börse versammelt sind, sank um 2,96 Prozent noch stärker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...