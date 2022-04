Auf der Frankfurter Crypto Asset Conference, die am 6. April zu Ende gegangen ist, hat der bekannte deutsche Investor Frank Thelen sich zu Ethereum bekannt, was aber nicht heißt, dass er Bitcoin ablehnt. Frank Thelen treibt vieles um. Besonders durch das Vox-Format "Die Höhle der Löwen" als kritischer Juror bekannt geworden, betreibt er verschiedene Investment-Firmen, darunter den Risikokapitalgeber 10xDNA. 10xDNA widmet sich auch der Krypto-Branche. So hat Thelens Firma bereits in die Kryptobörse Coinbase investiert, hält aber auch Bitcoin und Ether direkt in ihrem Portfolio. Zudem legt 10xDNA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...