Die CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), ein führender Anbieter von Online-Immobilienmarktplätzen, Informationen und Analysen für den Gewerbe- und Wohnimmobilienmarkt, gab heute die Übernahme von Business Immo, Frankreichs führendem Nachrichtendienst für Gewerbeimmobilien, bekannt.

Business Immo wurde 2004 gegründet und hat sich schnell zu einer Online-Immobiliennachrichtenquelle mit nationaler Berichterstattung über den französischen Gewerbeimmobilienmarkt entwickelt. Heute ist Business Immo weithin als führender digitaler Nachrichtenanbieter für Gewerbeimmobilien in Frankreich bekannt und zieht jeden Monat über 300.000 Einzelbesucher (Unique Visitors) an, darunter Makler, Investoren, Entwickler und Kreditgeber. Business Immo ist für seine wirkungsvollen Online-Nachrichten und Printmagazine bekannt und hat sein Produktportfolio um Schulungen, Weiterbildungen und Branchenkonferenzen erweitert. Die Plattform zählt über 2.000 abonnierte Unternehmen und 100.000 Follower in den sozialen Medien.

Die Übernahme von Business Immo ist eine wichtige Ergänzung für das wachsende globale Nachrichtenteam der CoStar Group, das täglich in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland und über Hotel News Now, den internationalen Nachrichtendienst von CoStar für das Gastgewerbe, berichtet. Mit über 235.000 Abonnenten und 19.000 veröffentlichten Artikeln im Jahr 2021 ist CoStar News eines der größten nationalen und internationalen Immobiliennachrichtennetzwerke der Welt. Die Journalisten von CoStar erhielten kürzlich acht Auszeichnungen, darunter drei Goldmedaillen, von der National Association of Real Estate Editors, der größten Organisation für Immobilienjournalismus in den Vereinigten Staaten.

"Mit der Übernahme von Business Immo erweitern wir unsere internationale Präsenz um einen weiteren hochwertigen Vermögenswert", sagte Andrew C. Florance, Gründer und Chief Executive Officer der CoStar Group. "Wir bauen unsere Nachrichten, Informationen und Marktplätze in Europa aktiv aus, und Frankreich ist einer der wichtigsten Immobilienmärkte der Welt mit einem geschätzten jährlichen Transaktionswert von 40 Milliarden Euro. Es gibt eine enge Überschneidung von Nachrichten und Informationen über Gewerbeimmobilien, und diese Verbindung ist für die CoStar Group sehr wichtig, denn der Wert unserer Nachrichten bringt Menschen auf die Plattform. Business Immo liefert hervorragende unabhängige Nachrichtendienste und genießt einen ausgezeichneten Ruf bei Maklern, Eigentümern, Kreditgebern und anderen Immobilienmarktteilnehmern. Wir freuen uns darauf, das Team von Business Immo bei der CoStar Group willkommen zu heißen, einschließlich des hoch angesehenen Führungsteams, das das Unternehmen weiterhin leiten wird."

"Mit dem Beitritt zur CoStar Group beginnt für Business Immo eine neue Etappe in seiner Entwicklung", sagte Sandra Roumi, Président Déléguée von Business Immo. "Unsere Strategie, die auf Nachrichten, Veranstaltungen und Schulungen im Bereich Gewerbeimmobilien basiert, passt perfekt zur CoStar Group, und gemeinsam werden wir das Wachstum unserer Aktivitäten mit dem Schwerpunkt auf erstklassiger Informationstechnologie fortsetzen."

Erfahren Sie mehr über Business Immo unter BusinessImmo.com.

Über die CoStar Group, Inc.

Die CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP) ist ein führender Anbieter von Online-Immobilienmarktplätzen, Informationen und Analysen. CoStar wurde 1987 gegründet und betreibt umfangreiche, kontinuierliche Forschung, um die größte und umfassendste Datenbank mit Informationen über Gewerbeimmobilien zu erstellen und zu pflegen. Unser Angebot an Online-Services ermöglicht es unseren Kunden, Werte von Gewerbeimmobilien, Marktbedingungen und aktuelle Verfügbarkeiten zu analysieren, zu interpretieren und unübertroffene Einblicke zu gewinnen. STR bietet erstklassiges Daten-Benchmarking, Analysen und Markteinblicke für die globale Hotelbranche. Ten-X bietet eine führende Plattform für die Durchführung von Online-Auktionen und verhandelten Geboten für Gewerbeimmobilien. LoopNet ist der am stärksten frequentierte Online-Marktplatz für Gewerbeimmobilien. Apartments.com, ApartmentFinder.com, ForRent.com, ApartmentHomeLiving.com, Westside Rentals, AFTER55.com, CorporateHousing.com, ForRentUniversity.com und Apartamentos.com bilden die führende Online-Ressource für Mieter auf der Suche nach großartigen Wohnungen und bieten Hausverwaltern und Eigentümern eine bewährte Plattform für die Vermarktung ihrer Objekte. Homesnap ist eine branchenführende Online- und mobile Softwareplattform, die benutzerfreundliche Anwendungen zur Optimierung der Arbeitsabläufe von Immobilienmaklern und zur Stärkung der Beziehung zwischen Makler und Kunden bietet. Homes.com bietet Immobilienmaklern Werbe- und Marketingdienste für Wohnimmobilien. Realla ist der umfassendste digitale Marktplatz für Gewerbeimmobilien in Großbritannien. BureauxLocaux ist eines der größten spezialisierten Immobilienportale für den Kauf und die Vermietung von Gewerbeimmobilien in Frankreich. Die Websites der CoStar Group ziehen monatlich Dutzende von Millionen von Besuchern an. Die CoStar Group hat ihren Hauptsitz in Washington, DC, und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Kanada und Asien. Von Zeit zu Zeit planen wir, unsere Unternehmenswebsite www.costargroup.com als Verbreitungskanal für wesentliche Unternehmensinformationen zu nutzen. Nähere Informationen unter www.costargroup.com.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die unter anderem Aussagen über die Erwartungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien der CoStar Group in Bezug auf die Zukunft enthalten. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Einschätzungen und unterliegen vielen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen, darunter das Risiko, dass Business Immo nicht in der Lage ist, seine Marktposition in Frankreich zu halten oder zu stärken; das Risiko, dass die Geschäfte von Business Immo und der CoStar Group nicht erfolgreich oder nicht rechtzeitig und kosteneffizient zusammengeführt werden können; das Risiko, dass der Zusammenschluss und die Integration von Business Immo den Geschäftsbetrieb der CoStar Group stört oder zum Verlust von Kunden oder wichtigen Mitarbeitern führt; das Risiko, dass die Übernahme von Business Immo nicht die erwarteten Vorteile oder Ergebnisse für CoStar oder Business Immo oder deren Kunden bringt, einschließlich einer erweiterten Abdeckung und Reichweite ihrer Nachrichtendienste und eines Wachstums der Aktivitäten. Weitere Informationen über potenzielle Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem in den von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen der CoStar Group enthalten, einschließlich des bei der SEC eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte "Risikofaktoren" in diesem Bericht, sowie in den anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die auf der Website der SEC (www.sec.gov) abrufbar sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die der CoStar Group zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen, und die CoStar Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220406005340/de/

Contacts:

Medien:

Matthew Blocher

CoStar Group

mblocher@costar.com

202.346.6775