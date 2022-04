Ultivue, Inc., ein branchenführender Anbieter von Multiplexing-Tools, die auf neuartigen, KI-gesteuerten Bildanalyselösungen für Gewebe-Biomarkerstudien basieren, gab heute bekannt, dass Daten aus seiner FlexVUE-Formatierung für Paneldesigns und seinem neuesten Maus-Panel-Angebot für Multiplex-Immunfluoreszenz (mIF) und räumlich aufgelöste Biomarker-Analyse auf der bevorstehenden Jahrestagung 2022 der American Association for Cancer Research (AACR) vorgestellt werden. Die Tagung findet vom 8.bis 13.April in New Orleans, Louisiana, USA, statt.

In den auf der AACR-Konferenz angenommenen Abstracts werden neue Daten aus einem gestrafften, voroptimierten Protokoll vorgestellt, das die mIF-Färbung von Mausgewebe für einen verbesserten Arbeitsablauf zur Untersuchung der T-Zell-Infiltration und eine zusätzliche Analyse der Tumor-Immun-Mikroumgebung (TiME für Tumor Immune Microenvironment) ermöglicht, um die Wirkmechanismen immunbezogener Medikamente in präklinischen syngenen oder GEMM-Mausmodellen zu untersuchen. Das Unternehmen wird auch ein Programm für einen frühen Zugang für Mausforscher vorstellen, die daran interessiert sind, den Einsatz fortschrittlicher präklinischer Instrumente zu erforschen, um die dynamische Natur der Ereignisse in der TiME zu untersuchen. In weiteren Beiträgen werden die neuen flexiblen mIF-Assays (FlexVUE-Panels) vorgestellt, mit denen relevante Verteilungen von infiltrierenden Immunzellen in Tumoren erkannt werden können, und die UltiStacker-Software, mit der detaillierte räumliche Charakterisierungen spezifischer Zellphänotypen erstellt werden können. Weitere Datensätze zeigen die integrierten Fähigkeiten von Fluidigm und Visiopharm, um einen einzigartigen Gewebephänotypisierungs-Workflow zu demonstrieren, der komplementäre Methoden kombiniert und die Komplexität der Tumormikroumgebung entschlüsseln kann. Der neueste Arbeitsablauf von Ultivue, der auf der diesjährigen AACR vorgestellt wird, ist über das CLIA-Servicelabor des Unternehmens erhältlich und umfasst eine Multi-omics-Analyse, die die Vielseitigkeit der InSituPlex-Technologie (ISP) von Ultivue durch einen integrierten Arbeitsablauf für die gemeinsame Detektion von Proteinen und RNA in einem einzigen Gewebeschnitt demonstriert. Weitere Informationen zu den Posterpräsentationen und einen Termin für ein Treffen mit einem unserer Wissenschaftler vor Ort finden Sie unter https://resources.ultivue.com/aacr/.

Ultivue wirdaußerdem am 8.April 2022 im Vorfeld der AACR-Jahrestagung den zweiten jährlichen Biomarker Insights Summit veranstalten. Dieses Symposium soll die Vordenkerrolle fördern und wurde ausschließlich für diejenigen kuratiert, die an der Beseitigung von Krebs durch immunonkologische Ansätze arbeiten. Wissenschaftler von AstraZeneca, Takeda, Gilead, Merck, Bayer und vielen anderen werden vor Ort sein, um Erfolge und Erfahrungen auszutauschen und zu erkunden, wie innovative Erkenntnisse aus der digitalen Pathologie klinische Studien bereichern können. Nähere Informationen unter https://biomarkerinsightssummit.com/.

Über Ultivue

Ultivue stellt Forschern und Wissenschaftlern, die in der translationalen Medizin tätig sind, Multiplex-Biomarker-Tests für die Phänotypisierung von Gewebe und die digitale Pathologie zur Verfügung. Die proprietäre InSituPlex-Technologie des Unternehmens ermöglicht eine fortschrittliche Untersuchung und Abfrage von Gewebeproben für die Forschung im Bereich der Präzisionsmedizin. Diese hochgradig anpassbaren Lösungen in Verbindung mit unserem wissenschaftlichen Beratungskonzept stärken und beschleunigen Biomarker-Entdeckungs- und Arzneimittel-Entwicklungsprogramme. Weitere Informationen finden Sie unter Ultivue.com.

