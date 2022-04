Der amerikanische Anleihemarkt preist aktuell weitere 220 Basispunkte an Zinserhöhungen durch die US-Notenbank allein noch in diesem Jahr ein. Dann lägen die Leitzinsen zum Ende des Jahres bei rund 2,5 Prozent und damit auf einem Niveau, das das letzte Mal im Jahr 2008 erreicht wurde. Damit erreicht die Zinserhöhungserwartung heute einen weiteren, vielleicht aber nur vorläufigen Hochpunkt.Sollte dieses Szenario Realität werden, wäre es die größte Straffung der Fed in einem einzigen Kalenderjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...