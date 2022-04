Forscher haben in Daten der Marssonde Insight Hinweise auf 47 bisher unbekannte Beben in einer Vulkanregion des Mars gefunden. Die Ergebnisse lassen auf Ströme heißen Gesteins im Marsmantel schließen - stellen die Forschung aber vor neue Rätsel. Seit Ende 2018 lauscht die Marssonde Insight an der Oberfläche des Roten Planeten auf Beben. Einige Hundert Marsbeben sind seitdem aufgezeichnet worden. Anhand der seismischen Wellen haben Forscher:innen ein Abbild des Marsinneren erstellt. Darüber hinaus konnten sie feststellen, dass mindestens zwei Beben in der Marsregion Cerberus Fossae auf tektonische Prozesse zurückzuführen sind. Auch gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...