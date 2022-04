Einen leichten Abschlag zeigten die Futures in der DAX-Vorbörse und ließen den Schluss zu, dass der Index sich auf der Unterseite der letzten beiden Wochen orientieren wollte. Die Xetra-Eröffnung brachte jedoch noch einmal Schwung auf der Oberseite in den Markt. Dieser reichte zumindest bis zur 14.437 und damit in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...