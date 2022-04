Paige verfügt nun über sechs CE-Kennzeichnungen für sein Portfolio an klinischen KI-Anwendungen

Paige Breast Lymph Node wurde erstmals auf der Jahrestagung der United States and Canadian Academy of Pathology (USCAP) im März 2022 präsentiert

Paige,ein weltweit führender Anbieter von klinischen KI-Anwendungen in der Pathologie, teilte heute mit, dass das Unternehmen die CE-IVD- und UKCA-Kennzeichnung für Paige Breast Lymph Node erhalten hat. Die neu auf dem Markt eingeführte KI-Software für medizinische Geräte hilft Pathologen bei der Erkennung, ob Brustkrebs in Lymphknoten metastasiert hat, und unterstützt sie gleichzeitig bei ihrer eigenen interpretativen Überprüfung. Mit den CE-IVD- und UKCA-Kennzeichnungen können Laboratorien und Krankenhäuser im Europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich das Produkt nun im Rahmen von klinischen Diagnosen verwenden.*

"Das Ziel von Paige ist es, Pathologen mit innovativer, pflegeverbessernder Technologie auszustatten, damit sie ihren Patienten die bestmöglichen Erkenntnisse bieten können. Mit Paige Breast Lymph Node können Pathologen Tumormetastasen jeder Größe, auch kleine Mikrometastasen, effizienter identifizieren", sagte Juan Retamero, M.D., Medical Director, Digital Pathology Transformation bei Paige. "Die CE-IVD- und UKCA-Kennzeichnungen für Paige Breast Lymph Node sind ein wichtiger Schritt, um die Akzeptanz unseres neuen Hilfsmittels in europäischen Krankenhäusern und Laboratorien zu erhöhen."

Paige Breast Lymph Node nutzt die gleiche grundlegende KI-Technologie wie Paige Prostate und kann in jedem Labor oder Krankenhaus eingesetzt werden, das auf der Paige-Plattform vertreten ist.

Weitere Informationen über Paige Breast Lymph Node erhalten Sie unter http://info.paige.ai/breast oder auf Anfrage an info@paige.ai.

*Paige Breast Lymph Node ist in den Vereinigten Staaten nur für Forschungszwecke ("Research Use Only") erhältlich und darf nicht für diagnostische Zwecke eingesetzt werden.

Über Paige

Paige wurde 2017 von Thomas Fuchs, Dr.Sc., David Klimstra, M.D., sowie Kollegen vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) gegründet. Das Unternehmen entwickelt computergestützte Produkte für die Pathologie, die es Patienten und Ärzteteams ermöglichen, effektive und besser informierte Behandlungsentscheidungen zu treffen. Angesichts der Tatsache, dass diese neue Klasse von KI-basierten Technologien die Zukunft der Diagnostik vorantreiben wird, hat Paige eine Plattform geschaffen, die Pathologen diese neuartige Technologie bereitstellt, um ihre Arbeitsabläufe zu verändern und die diagnostische Sicherheit und Produktivität zu erhöhen. Die Produkte von Paige liefern Pathologen und Onkologen Einblicke, so dass sie effizient zu präziseren Diagnosen für ihre Patienten gelangen können. Paige ist das erste Unternehmen, das die FDA-Zulassung für ein KI-basiertes Produkt für die digitale Pathologie erhalten hat.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.paige.ai, Twitter und LinkedIn.

