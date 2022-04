A2W Pharma Ltd, ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Malta, feierte heute die Eröffnung seiner neuen Anlage im Rahmen einer Eröffnungsveranstaltung an seinem Standort. Am Event nahmen Miriam Dalli, Ministerin für Umwelt, Energie und Unternehmen, Yu Dunhai, chinesischer Botschafter in Malta, Peter Paul Farrugia, Director bei A2W Pharma, Antonio Sommei, CEO bei Amino Chemicals, und Kurt Farrugia, CEO bei Malta Enterprise, sowie Vertreter der maltesischen Arzneimittelbehörde teil.

A2W bietet die vollständige Verarbeitung vom Rohstoff bis zur Abfüllung mit chemischen Tests und Stabilitätsprüfungen an. Das Unternehmen hat mit der Validierung von Rohstoffen und Methoden begonnen und erwartet die EU-GMP-Zertifizierung in diesem Sommer. Den Schwerpunkt der langfristigen Planung des Unternehmens bildet die Entwicklung von pflanzlichen Wirkstoffen für die Entwicklung von pharmazeutischen und nutrazeutischen Produkten.

"Die Eröffnung von A2W Pharma ist Teil unserer strategischen Vision, die Fähigkeiten unserer Standorte in Malta zu erweitern, um unsere Partner bei der Entwicklung von pharmazeutischen Formulierungen zu unterstützen", berichtet Antonio Sommei.

Die Muttergesellschaft ABA Chemicals Corp (Shenzen Stock Exchange 300261-CN:Shenzhen) hat über ihre API-Produktionsanlage, Amino Chemicals Ltd, mehr als 6 Millionen Euro investiert, um die bestehende Nachfrage nach EU-GMP-zertifizierten Extrakten zu decken. Amino, das ebenfalls in Malta ansässig ist, hat 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe und stellt sein kommerzielles und regulatorisches Know-how bereit.

"Die Entdeckungen im Bereich der in Cannabispflanzen enthaltenen Wirkstoffe und ihrer therapeutischen Wirkung eröffnen neue Behandlungsoptionen für Patienten, die an verschiedenen Krankheiten leiden. Die Vision von A2W besteht darin, den Zugang zu diesen Substanzen zu verbessern und seine 30-jährige Geschichte in der pharmazeutischen Entwicklung zu nutzen, um die Einhaltung strikter gesetzlicher Anforderungen zu gewährleisten", kommentiert Tony Cai, Vorsitzender bei ABA Chemicals.

Die langfristige Strategie von A2W sieht die Entwicklung pharmazeutischer Produkte für Therapiegebiete vor, in denen Verbesserungen bei der Patientenversorgung dringend notwendig sind. Es wird erwartet, dass der Sektor des medizinischen Cannabis, ein Markt von 22 Mrd. US-Dollar weltweit, sein rasantes Wachstum fortsetzen wird, da immer mehr Länder den verschreibungspflichtigen Konsum zur Behandlung neurologischer und immunologischer Erkrankungen legalisieren. Das Wachstum der Branche lässt sich auf die Aufklärung von Ärzten und das gestiegene Patientenbewusstsein für die Vorteile des medizinischen Cannabis zurückführen.

"Wir sind sehr erfreut, von der Unterstützung und der Expertise von ABA und Amino profitieren zu können, um diesen neuen Sektor der pharmazeutischen Entwicklung zu betreten, den wir mit unserer Erfahrung und unseren Fähigkeiten stärken wollen", so Peter Paul Farrugia.

