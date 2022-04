- Seoul Semiconductor eröffnet am Tag des Baumes erstmals in Korea den Erlebnisraum "Light for plant growth" ("Licht für Pflanzenwachstum")

- SunLike, eine Beleuchtung mit "natürlichem Licht", von der Menschen und Pflanzen profitieren

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich optischer Halbleiter, präsentiert am koreanischen Tag des Baumes im Botanischen Garten Boromwat auf der Insel Jeju, Südkorea, einen "Natural Light Experience Space" ("Erlebnisraum für natürliches Licht"), in dem Verbraucher die Beleuchtung "SunLike, the Natural Light" ("SunLike, das natürliche Licht") direkt erleben können.

SunLike, die in Boromwat auf der Insel Jeju installierte Beleuchtung mit natürlichem Tageslicht (Foto: Business Wire)

Boromwat auf der Insel Jeju, die jedes Jahr 350.000 Touristen anzieht, ist ein weitläufiger botanischer Garten mit Innen- und Außenanlagen, der den "Wert des Zusammenseins" in der Landwirtschaft verfolgt. Seoul Semiconductor führt im Innenbereich des neu eröffneten Pflanzenzuchtgartens in Boromwat ein Partnerschaftsmarketing unter dem Konzept "Light beneficial to both people and plants" ("Licht, das Menschen und Pflanzen nützt") durch.

In letzter Zeit haben sich die Variablen, die beim Freilandanbau zu berücksichtigen sind, wie z.B. Klimawandel und Umweltverschmutzung, diversifiziert, so dass sich die Indoor-Landwirtschaft als Alternative herauskristallisiert, bei der Pflanzen in Innenräumen angebaut werden. In den Vereinigten Staaten und Europa, wo ein großes Interesse an der Lebensmitteltechnologie der Zukunft besteht, entwickeln sich die Indoor-Landwirtschaft und die intelligente Farmtechnologie rasant zu neuen Trends. Insbesondere die Nachfrage nach LEDs für das Pflanzenwachstum, die einen wesentlichen Einfluss auf die Anbauumgebung von Nutzpflanzen haben, steigt rasant an, und auch in Korea sind Unternehmen, die mit dem Pflanzenwachstum zu tun haben, im Rampenlicht.

Bei SunLike von Seoul Semiconductor handelt es sich um eine innovative Beleuchtungstechnologie, bei der ein einfacher kleiner LED-Chip natürliches Licht reproduziert. Wenn Sie SunLike-Beleuchtung in Innenräumen einsetzen, ist es fast so, als würden Sie natürlichem Licht im Freien ausgesetzt sein.

Für Menschen und Pflanzen ist natürliches Licht lebensnotwendig. Die im Boromwat Botanical Garden installierte SunLike-Beleuchtung erzeugt ein komplettes Spektrum, das dem breiten Wellenlängenbereich von 380 740nm (Nanometer) des Sonnenlichts entspricht. Daher können die Nährstoffe und die Vitalität von Pflanzen, die rund um die Uhr in Innenräumen angebaut werden, genauso reproduziert werden wie die von Pflanzen, die in der Sonne wachsen, ohne dass der Geschmack und die Qualität darunter leiden.

SunLike bietet zahlreiche Vorteile wie Vorbeugung von Kurzsichtigkeit, Verringerung der Augenermüdung und Verbesserung der Lernfähigkeit. Um die Vorteile von SunLike zu vermitteln, bietet Seoul Semiconductor den frischen Saft "SunLike EYE" aus Jeju-Karotten an und veranstaltet ein Hashtag-Event über SunLike Instagram (www.instagram.com/sunlike.korea).

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor ist der zweitgrößte globale LED-Hersteller der Welt ein Ranking ohne den Captive-Markt und besitzt mehr als 10.000 Patente. Basierend auf einem differenzierten Produktportfolio bietet Seoul eine breite Palette von Technologien an und fertigt in Massenproduktion innovative LED-Produkte für Innen- und Außenbeleuchtung, die Automobilindustrie, IT-Produkte wie Mobiltelefone, Computerbildschirme und andere Anwendungen, sowie für den UV-Bereich. Produkte, die von dem Unternehmen weltweit erstmalig entwickelt und massenhaft gefertigt wurden, werden jetzt zum LED-Industriestandard und führen den globalen Markt an: u. a. eine gehäuselose LED, WICOP; eine AC-gesteuerte Hochspannungs-LED, Acrich; eine LED mit der 10-fachen Leistung einer herkömmlichen LED, nPola; eine hochmoderne LED für die Ultraviolett-Anwendungstechnik im Bereich Cleaning-Technologien, Violeds; eine Glühfaden-LED-Technologie mit Emission von Licht in allen Richtungen; eine LED mit natürlichem Spektrum, SunLike und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

