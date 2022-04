BERLIN (dpa-AFX) - 'Berliner Morgenpost' zur Grundsteuer

Die Beteuerungen von Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne), die bundesweit anstehende Grundsteuerreform werde in Berlin aufkommensneutral sein, klingen wenig glaubhaft. Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für klamme Städte, in Berlin spült sie jährlich rund 850 Millionen Euro in die Landeskasse. Wenn es bei dieser Summe auch nach dem neuen Berechnungsmodell bleiben soll, müsste vor allem der derzeitige Berliner Hebesatz in Höhe von 810 Prozent deutlich sinken. Daniel Wesener hat am Mittwoch offengelassen, wie hoch der Hebesatz nach der Reform sein soll. Das sei eine politische Entscheidung, die das Berliner Abgeordnetenhaus im ersten Halbjahr 2024 treffen werde. Das lässt nichts Gutes erahnen. Und zwar für alle Berliner: Eigentümer dürfen die Steuer auf die Mietnebenkosten umlegen./kkü/DP/zb