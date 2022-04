AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Lauterbach/Corona-Quarantäne

Nach der holprigen Amtszeit von Jens Spahn dachten viele, es könne schlimmer nicht kommen. Dann kam Karl Lauterbach. Mal warnte er vor 300.000 Corona-Toten im Sommer, mal davor, dass Corona-Infizierte schneller altern. Solche Übertreibungen kassierte er anschließend mit der Bemerkung ein, er habe einen Fehler gemacht. Es ist symbolträchtig, dass er seinen neuesten Fauxpas in einer Talkshow eingestand. Fehler passieren. Aber Lauterbach hat in seiner kurzen Amtszeit eine ganze Kette schwerer Schnitzer aufgefädelt und scheint auch in der Regierung isoliert zu sein./kkü/DP/zb