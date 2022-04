Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Für unsere Gesundheit ist das Immunsystem enorm wichtig. Aber warum ist das so und was können wir selber tun, um unsere Abwehrkräfte zu stärken? Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:Sprecher: Ist das Immunsystem geschwächt, das heißt unsere Abwehrkräfte funktionieren nicht mehr so gut, muss man dringend gegensteuern, schreibt das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Warum das so wichtig ist, erklärt uns Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle:O-Ton Anne-Bärbel Köhle 17 Sekunden"Unser Immunsystem ist ja in der Lage, Erreger abzuwehren, bevor sie im Körper Schaden anrichten können, und das schützt uns weitgehend vor Erkrankungen. Um das zu können, muss unser Immunsystem aber fit sein. Für Menschen mit Diabetes sind da gute Blutzuckerwerte ganz besonders wichtig."Sprecher: Aber unser Abwehrsystem funktioniert nicht immer fehlerfrei und so müssen wir das Immunsystem trainieren:O-Ton Anne-Bärbel Köhle 22 Sekunden"Wichtig ist, dass Sie sich regelmäßig bewegen, wie jeden Tag spazieren gehen oder - jetzt perfekt im Frühling - radeln. Genauso entscheidend ist aber auch, gut und ausreichend zu schlafen. Dann kann nämlich unser Immunsystem besser arbeiten. Und wenn man Übergewicht hat, sollte man versuchen abzunehmen, weil auch das Übergewicht über verschiedene Mechanismen im Körper das Immunsystem schwächen kann."Sprecher: Gute Nahrungsmittel helfen beim Abnehmen und können auch unser Immunsystem stärken:O-Ton Anne-Bärbel Köhle 23 Sekunden"Wer sich abwechslungsreich und gesund ernährt, der macht schon mal alles richtig. Denn für ein gut funktionierendes Abwehrsystem braucht der Körper einfach verschiedene Nährstoffe, das heißt zum Beispiel viel Gemüse, Vollkornprodukte und gesundes Öl. Man sollte auch darauf achten, dass man wenige oder am besten gar keine Lebensmittel mit Zucker oder Weißmehl isst. Denn die tun uns nicht nur nicht gut, sondern sie machen auch noch dick."Abmoderation: Also sollten wir lieber Wasser und Tee trinken statt süße Limonade, rät der "Diabetes Ratgeber", damit wir fit und gesund in den Frühling starten können.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5190884