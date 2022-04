Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise teilt ihr Know-how mit Gründerinnen und Gründern



07.04.2022 / 07:00



Basel, 7. April 2022. Aller Anfang ist schwer; besonders bei der Unternehmensgründung. Gründerinnen und Gründer werden regelmässig mit unterschiedlichen Fragestellungen und Hürden konfrontiert. Ein Jungunternehmen verfügt selten über eine entsprechende, flächendeckende Expertise. Im Sinne ihrer Unternehmensstrategie "Simply Safe" hat die Baloise im Austausch mit ihren Kunden eine Idee entwickelt, um das Know-how der Baloise-Experten Unternehmensgründerinnen und -gründern zur Verfügung zu stellen. Das Angebot steht allen Unternehmenskunden der Baloise offen, welche in den letzten drei Jahren ein Unternehmen gegründet haben. Die Baloise zählt in der Schweiz rund 4'000 Mitarbeitende?aus den unterschiedlichsten Fachdisziplinen - von Buchhaltung, Recht, IT, Geschäftsentwicklung, Human Resources?bis hin zum Marketing. Im Sinne der Unternehmensstrategie "Simply Safe" möchte die Baloise das Leben ihrer Kundinnen und Kunden einfacher gestalten. Davon ausgehend entstand die Idee, den Austausch zwischen Mitarbeitenden und Kunden zu fördern: "Damit möchten wir Unternehmensgründerinnen und -gründern möglichst unkompliziert Zugang zu wertvollem Wissen verschaffen, welches sie sich sonst nur schwer erarbeiten können", so Mathias Zingg, Leiter Vertrieb & Marketing und Geschäftsleitungsmitglied der Baloise Schweiz. Für die Mitarbeitenden wiederum bietet der Austausch die willkommene Gelegenheit, näher bei unseren Kundinnen und Kunden zu sein, um deren Bedürfnisse und Probleme besser zu verstehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies ein Austausch mit nützlichen Tipps über die Social Media-Strategie, die Lohnbuchhaltung, über den Datenschutz oder die Optimierung interner Prozesse sein soll. Der Kunde erstellt anhand eines Formulars eine Anzeige für die Baloise-interne Stellenbörse: Dabei spezifiziert er, für welchen Bereich eine frische Perspektive gewünscht ist und wann dieser Austausch idealerweise stattfinden sollte. Findet sich intern ein Experte, setzt sich dieser direkt mit dem Kunden in Verbindung, um ihm einen Arbeitstag lang zur Seite zu stehen - kostenlos und unverbindlich. "Wir freuen uns, mit diesem Angebot unseren Kundinnen und Kunden den Start in die Selbstständigkeit zu erleichtern und sie an der Hilfsbereitschaft unserer Mitarbeitenden und unserer einzigartigen Baloise-Kultur teilhaben zu lassen", so Mathias Zingg abschliessend. Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel: +41 58 285 76 09

Investor Relations: Tel: +41 58 285 81 81 Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'900 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit ihren Bankdienstleistungen zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Ende der Medienmitteilungen