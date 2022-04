Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Swiss Re strebt für 2024 Eigenkapitalrendite von 14% an



07.04.2022 / 07:00



Swiss Re ergänzt Risikotransfergeschäft mit strategischem Ausbau von Risiko-Expertise und erfolgreichen Risikopartnerschaften

Angestrebte Eigenkapitalrendite (ROE) der Gruppe von 14% im Jahr 2024 soll durch höhere Gewinnbeiträge von L&H Re, attraktive Margen im Sach- und Haftpflicht-Geschäft sowie anhaltende Kostendisziplin erreicht werden

Attraktive Möglichkeiten für Einsatz von Kapital in allen Geschäftsbereichen; langfristiges Gewinnwachstum als treibende Kraft der Dividendenpolitik

Umstellung der Gruppe auf IFRS per 2024 wird voraussichtlich zu einer Steigerung der Gewinne und der Eigenkapitalrendite (ROE) im Vergleich zur derzeitigen US-GAAP-Rechnungslegung führen Zürich, 7. April 2022 - Am heutigen Investors' Day bekräftigt Swiss Re das Ziel, die US GAAP Eigenkapitalrendite (ROE) der Gruppe im Jahr 20241 auf 14% zu steigern. Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Seit unserem letzten Investors' Day haben wir viel erreicht. Wir haben den Turnaround von Corporate Solutions erfolgreich abgeschlossen und die Margen im P&C Re Geschäft erheblich verbessert. Trotz der COVID-19-Pandemie entwickelte sich das zugrunde liegende L&H Re-Geschäft weiterhin gut. Darüber hinaus bauen wir iptiQ zu einem führenden digitalen White-Label-Versicherer aus. Unsere Strategie, unseren Kunden mehr als nur Risikotransfer zu bieten, funktioniert, und wir sehen attraktive Möglichkeiten, das Kapital unserer Aktionäre einzusetzen. Gleichzeitig werden wir an unserer strikten Kostendisziplin festhalten, mit der wir unsere Kosten in den letzten zehn Jahren weitgehend stabil halten konnten, während wir die Einnahmen um 6% pro Jahr gesteigert haben.» Reinsurance steht im Mittelpunkt der Strategie von Swiss Re Reinsurance ist nach wie vor ein sehr attraktiver Geschäftsbereich, der die Segmente P&C Re und L&H Re umfasst. Mit ihrer Kapitalstärke, Diversifikation und Fähigkeiten im Bereich Alternativkapital verfügt die Geschäftseinheit über wichtige strategische Voraussetzungen, um im Kernmarkt Risikotransfer und auf dem komplexeren Gebiet der Grosstransaktionen erfolgreich zu konkurrieren. Gleichzeitig kann Reinsurance dank der globalen Präsenz, der im Branchenvergleich führenden Risikokompetenz und des etablierten Kundennetzwerks zunehmend Lösungen anbieten, die über den traditionellen Risikotransfer hinaus gehen, beispielsweise in Bereichen wie Exponierungsüberwachung, Underwriting-Analyse und Telematik. Für P&C Re stehen nach wie vor erstklassiges Underwriting und diszipliniertes Wachstum im Mittelpunkt. Dazu gehört auch der weitere Ausbau des Naturkatastrophengeschäfts, das in den letzten zehn Jahren einen Schaden-Kosten-Satz von durchschnittlich 75%2 erzielt hat und auf zunehmendes Interesse bei externen Kapitalpartnern gestossen ist. L&H Re hat im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts durch profitables ökonomisches3 Neugeschäft die Bestandsmargen von 13 Mrd. USD auf 27 Mrd. USD mehr als verdoppelt. Bei diesen Margen handelt es sich um erwartete Gewinne aus dem Bestandsgeschäft, die nach US-GAAP noch nicht als Gewinne gebucht werden, da die Gewinnrealisierung über einen längeren Zeitraum hinweg aufgeschoben wird. Obwohl die COVID-19-Verluste diese grundlegende Entwicklung in den letzten beiden Jahren überschattet haben, bieten diese Margen eine solide Grundlage für attraktives künftiges Ertragswachstum, da sie sich schrittweise im ausgewiesenen Gewinn niederschlagen dürften. Corporate Solutions als spezialisierter Risikopartner für Unternehmen Nach dem erfolgreichen Abschluss des Turnarounds zielt die Strategie von Corporate Solutions nun darauf ab, die Widerstandsfähigkeit und Diversifikation der Erträge zu steigern. Im Mittelpunkt steht dabei eine Portefeuillestrategie, die sich spezifisch auf Märkte konzentriert, in denen Corporate Solutions einen Wettbewerbsvorteil hat. Hinzu kommt der kontinuierliche Ausbau der internationalen Programme und des Angebots im Bereich Risikolösungen. Bereits heute erwirtschaftet Corporate Solutions einen bedeutenden Teil der Gewinne im Neugeschäft durch sein differenziertes Angebot und die dazugehörigen Dienstleistungen, bei denen die Geschäftseinheit zu den Marktführern gehört. iptiQ setzt Wachstumskurs als führender digitaler White-Label-Versicherer fort In den letzten zwei Jahren hat iptiQ seine gebuchten Bruttoprämien um 85% pro Jahr auf insgesamt 723 Mio. USD im Jahr 2021 gesteigert. Gleichzeitig sind die Betriebskosten nur um 12% pro Jahr gestiegen. Dadurch übertrifft iptiQ die Konkurrenz in Hinblick auf beide Kennzahlen. Dank des Leistungsversprechens als digitale White-Label-Plattform und der Zugehörigkeit zur Swiss Re Gruppe konnte iptiQ sein globales Netzwerk auf 51 Partner aus dem Banken-, Versicherungs- und Unternehmenssektor ausbauen. Kapitalmanagementprioritäten von Swiss Re bleiben unverändert Swiss Re hat in den vergangenen Jahren stets über eine sehr starke Kapitalausstattung verfügt und trotz überdurchschnittlicher Naturkatastrophenschäden und der COVID-19-Pandemie eine SST-Quote ausgewiesen, die klar innerhalb oder sogar oberhalb der Zielspanne von 200-250% lag. Die Kapitalmanagementprioritäten der Gruppe bleiben unverändert und konzentrieren sich auf den Erhalt dieser erstklassigen Kapitalausstattung, die Steigerung der ordentlichen Dividende im Einklang mit langfristigen Gewinnen und den Einsatz von Kapital für profitables Wachstum. Umstellung auf IFRS Swiss Re bereitet die Umstellung der Konzernrechnungslegung auf IFRS per 1. Januar 2024 vor. Derzeitige Berechnungen deuten darauf hin, dass die Umstellung von US GAAP auf IFRS zu einer beschleunigten Gewinnrealisierung für das L&H Re-Geschäft führen wird, die die zugrunde liegende ökonomische Ertragslage besser widerspiegeln wird. Infolgedessen wird erwartet, dass der Jahresgewinn und die Eigenkapitalrendite (ROE) der Gruppe nach der Einführung des neuen Rechnungslegungsrahmens im Vergleich zu US-GAAP steigen werden. Investors' Day Webcast Der Investors' Day 2022 von Swiss Re findet heute von 10.00 bis 15.00 Uhr MESZ statt und kann über einen Webcast live verfolgt werden. Weitere Informationen zu der Veranstaltung, einschliesslich der Tagesordnung und der Präsentation, finden Sie hier. 1 Ab 2024 wird die Swiss Re Gruppe nach IFRS berichten. Derzeitige Berechnungen deuten darauf hin, dass das entsprechende IFRS-Ziel höher als 14% sein wird. 2 Einschliesslich der günstigen Vorjahresentwicklung lag der zehnjährige Durchschnitt des Schaden-Kosten-Satzes bei 69%. 3 Bezieht sich auf den EVM-Gewinn: Neugeschäft gemäss den Ergebnissen des Economic Value Management (EVM) der Gruppe. Für weitere Fragen, bitte kontakten Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oderMedia_Relations@Swissre.com.

Mit diesem Link gelangen Sie zur Swiss Re Webseite: Swiss Re.com. Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

