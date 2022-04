New York (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft bietet über 82.000 Stunden an lizenzierten ritestream-Inhalten für virtuelles Dating auf Planet ThetaAb heute arbeitet ritestream, die NFT-Filmförderplattform, mit Planet Theta (https://planet-theta.com/), der weltweit ersten Virtual-Reality-Dating-App, zusammen, um Filme zu zeigen und dauerhafte Beziehungen im Metaversum aufzubauen. Die Partnerschaft ermöglicht es Paaren, sich von zu Hause aus zu treffen und Kontakte zu knüpfen, indem sie Oculus- und Steam-VR-Headsets verwenden. Wochenlange Phasen mit ersten Dates voller Bauchkribbeln passen jetzt in wenige Stunden.Neben einem Spaziergang durch Zauberwälder, dem Besuch einer Kunstgalerie oder einem Kaffee bei einer Runde Karten können sich die Nutzer von Planet Theta jetzt auch zurücklehnen und einen Film aus dem umfangreichen Repertoire von ritestream genießen.Die durchschnittlichen Kosten für einen Kinobesuch in den USA sind in den letzten fünf Jahren um 11 % (https://www.statista.com/statistics/187091/average-ticket-price-at-north-american-movie-theaters-since-2001/) gestiegen. Die Preiserhöhung hat die Lage für die von Covid getroffene Branche weiter verschärft und zu leeren Kinos überall in den USA geführt. Die Ticketverkäufe in den USA sind von 1,4 Milliarden im Jahr 2009 auf 498 Millionen im Jahr 2021 (https://www.the-numbers.com/market/) zurückgegangen. Kinos müssen daher ihr Angebot dringend überdenken, und virtuelle Dating-Kinos bieten unterdessen ein einzigartiges Erlebnis, um mit gleichgesinnten Mitgliedern in Kontakt zu treten.Riaz Mehta, Gründer und CEO von ritestream, erklärt: "Wir freuen uns sehr darauf, den Planet Theta-Mitgliedern Filmabende anbieten zu können, an die sie sich noch lange erinnern können, und die revolutionäre Content-Plattform von ritestream mit der Vision von Planet Theta vom Dating in der Virtual Reality zu kombinieren."Mehta fährt fort: "Virtuelles Dating erfreut sich immer größerer Beliebtheit, und Paare suchen nach neuen Möglichkeiten der Interaktion. Da fast 20 % der Erwachsenen in den USA täglich Filme streamen, nährt diese Partnerschaft eine grenzenlose Nachfrage nach Inhalten."Chris Crew, CEO von Planet Theta, erläutert: "Die menschliche Verbindung ist das Fundament des gesellschaftlichen Glücks, und die Partnerschaft zwischen Planet Theta und ritestream läutet einen revolutionären Wandel in der Art und Weise ein, wie Paare zukünftig miteinander in Kontakt kommen können."Crew fährt fort: "Wir machen die menschliche Verbindung wieder zum Hauptpunkt beim Daten, so dass Paare den Planet Theta betreten und die aufregende Zukunft des Matchmaking erleben können."Informationen zu ritestreamritestream ist die Plattform für die Erstellung und Monetarisierung von Film- und TV-NFTs von allrites dem globalen Marktplatz. Als kuratierte Filmwelt im Web3 dient es als Ausgangspunkt für Film- und Fernsehinhalte. Das ritestream-Ökosystem umfasst einen bestehenden Content-Marktplatz für weltweite Film-, TV- und Live-Sportrechte, der Streaming-Plattformen flexiblen Zugang zu Tausenden von Stunden an Inhalten zu einer niedrigen monatlichen Abonnementgebühr bietet. Das ritestream-Launchpad bietet Kreativschaffenden eine revolutionäre Plattform, um Inhalte zu finanzieren, zu monetarisieren und zu vertreiben und dabei die Technologie von NFTs zu nutzen. Die ritestream-App bietet den Verbrauchern einen Verbreitungsmechanismus, mit dem sie Inhalte ansehen und mit ihnen interagieren können. Darüber hinaus können sie ihre Lieblingsprominenten und -schauspieler unterstützen, indem sie NFTs in limitierter Auflage kaufen. Das gesamte Ökosystem wird durch RITE-Coin angetrieben, einen nativen Token, mit dem in unabhängige Filmprojekte investiert, NFTs gekauft und Inhalte angesehen werden können. Verbraucher können RITE-Coins verdienen, indem sie Inhalte in der ritestream-App bewerten.Informationen zu Planet ThetaPlanet Theta ist die weltweit erste Virtual-Reality-Dating-App, die echte Verbindungen in einer virtuellen Welt schafft. Planet Theta hebt sich von traditionellen Dating-Apps ab, indem sie Dating ganz einfach macht. Überspringen Sie mehrere Wochen an ersten Dates in nur wenigen Stunden. Machen Sie einen Spaziergang durch einen Zauberwald, schauen Sie sich zusammen einen Film an oder trinken Sie Kaffee und spielen dabei Karten. Diese Virtual Reality-Dates sind die Gelegenheit für Sie, die Persönlichkeit und die Leidenschaften des anderen kennenzulernen. Wir machen die menschliche Verbindung wieder zum Hauptpunkt beim Daten. Betreten Sie den Planeten Theta und erleben Sie die Zukunft des Dating.Pressekontakt:Rani Gill: rani@flamepr.com und +442033579740; Oliver Traherne: oliver@flamepr.com und +447917736179Original-Content von: ritestream, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089348/100887601