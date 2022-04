DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA - Eigentlich galt ein Wechsel an der Spitze des Lufthansa-Aufsichtsrats im kommenden Jahr als ausgemacht. Doch Karl-Ludwig Kley, seit rund viereinhalb Jahren Chefkontrolleur von Europas größter Airline-Gruppe, überlegt angeblich, sich erneut der Hauptversammlung zur Wahl zu stellen. Das berichten mehrere Quellen aus dem Umfeld des Unternehmens und des Kontrollgremiums. Kley, dessen Vertrag im Mai kommenden Jahres ausläuft, könne dann eine verkürzte Amtszeit absolvieren, heißt es. (Handelsblatt)

LUFTHANSA - Der Transportunternehmer Klaus-Michael Kühne hat sich in einem Interview erstmals zu seinem Einstieg bei der Lufthansa geäußert. "Wir haben unseren Anteil an der Lufthansa ausgebaut und werden unser Engagement weiter erhöhen", sagte Kühne. Besonders das Frachtgeschäft habe gute Perspektiven. Dort sei Lufthansa Marktführer und der Bereich sei profitabel. Auf längere Sicht könne ein Sitz im Aufsichtsrat die logische Konsequenz seines Engagements sein. (Welt)

ENBW - Deutschlands drittgrößter Stromanbieter EnBW will für den milliardenschweren Netzausbau bei seiner Tochter TransnetBW einen langfristig orientierten Finanzpartner ins Boot holen. Mithilfe der Investmentbank Morgan Stanley bereitet das Karlsruher Unternehmen einen Investorenprozess vor, der im Sommer starten könnte, sagten mehrere mit der Transaktion vertraute Personen. EnBW und Morgan Stanley lehnten Stellungnahmen ab. (Handelsblatt)

SAP - Bei der Betriebsratswahl der SAP SE hat erstmals die IG Metall die Mehrheit der Stimmen gewonnen. Zusammen mit der von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi unterstützten Liste halten die DGB-Gewerkschaften ein Drittel der Sitze im 45-köpfigen Betriebsrat. (FAZ/Handelsblatt)

SCHENKER - Der Inkubator Schenker Ventures, in dem die Bahn-Tochter DB Schenker ihre Risikokapital-Aktivitäten gebündelt hat, beteiligt sich an einer Finanzierungsrunde des Berliner Jungunternehmens Warehousing1. Das Unternehmen bietet Firmen Dienstleistungen an, damit diese ihre Waren schnell ausliefern können. Mittlerweile gibt es 850 Standorte, 500 Partner arbeiten in der Logistik mit Warehousing1 zusammen. (Handelsblatt)

MANGOPAY - Der Spezialist für Zahlungslösungen von Marktplätzen und Plattformen Mangopay hat mit der Private-Equity-Gesellschaft Ad-vent International einen neuen Eigentümer. Neben dem Kaufpreis für die Anteile werde Advent gemeinsam mit dem bisherigen Eigentümer Crédit Mutuel Arkéa 75 Millionen Euro in das weitere Wachstum des Fintech investieren, sagte Mangopay-CEO Ro-main Mazeries. (Börsen-Zeitung)

DELOREAN - Die DeLorean Motor Company hat angekündigt, auf der Monterey Car Week im August ein Elektroautokonzept vorzustellen. Dann werde die "nächste Generation" von DeLorean in den Fokus rücken, teilte sie via Twitter mit. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass DeLorean ihr Comeback ankündigt. Ursprünglich sollte es schon 2013 stattfinden. (Börsen-Zeitung)

TOSHIBA - Toshibas zweitgrößter Aktionär 3D Investment Partners hat den japanischen Konzern aufgefordert, Gespräche über einen Deal für einen Börsenrückzug zu beginnen. Toshiba sei "eine Corporate-Governance-Peinlichkeit für Japan" geworden, schrieb der Hedgefonds aus Singapur in einem Brief an das Management. Das Unternehmen hangele sich von Krise zu Krise. Zuvor war bekanntgeworden, dass Bain Capital ein Übernahmeangebot über 17 Milliarden US-Dollar plant. (Financial Times)

ATLANTIA - Der US-Finanzinvestor Blackstone arbeitet nach Informationen von Insidern mit der italienischen Unternehmerfamilie Benetton an einer möglichen Übernahmeofferte für die italienische Infrastruktur-Holding Atlantia. Die italienische Bankenvereinigung CRT könnte sich Blackstone und den Benettons anschließen, sagten mit den Plänen vertraute Personen. (Reuters)

SCHOEFFEL - Mit wetterfesten Textilien kennt sich die Outdoor-Marke Schöffel aus. Diese Erfahrung nutzt das Familienunternehmen und steigt in den Markt für Berufsbekleidung ein. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2022 00:48 ET (04:48 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.