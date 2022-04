DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

INFLATION - Allein der Anstieg des Erdölpreises um etwa 20 Prozent im März wird die Verbraucher in Deutschland noch über einen langen Zeitraum belasten. Der Preissprung wird die Verbraucherpreise über mehr als zwei Jahre um 1,5 Prozent höher ausfallen lassen. Das zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Die Erzeugerpreise fallen durch den Ölpreisschock im März innerhalb eines halben Jahres um 6 Prozent höher aus, flachen danach aber wieder ab. Die Verbraucherpreise sind nicht gleich so stark, dafür länger betroffen. Die Studie zeigt zudem nur die direkte Folge durch den Ölpreisanstieg. Daraus können sich aber weitere inflationstreibende Effekte ableiten. Malte Rieth, Co-Autor der Studie, nennt eine Lohn-Preis-Spirale als Beispiel. (Handelsblatt)

SOLARANLAGEN - Rekordpreise für Gas und Öl sowie die Angst vor einer Versorgungskrise mit Blick nach Russland treiben die Nachfrage für erneuerbare Energien massiv nach oben. Schon seit Monaten boomt der Absatz von Solaranlagen, Speichern und Wärmepumpen. Am Mittwoch stellte der Bundesverband der Energiespeichersysteme (BVES) neue Zahlen für das Jahr 2021 vor: Im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz der Branche um fast 30 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro gewachsen und hat damit einen neuen Rekordwert erreicht. (Handelsblatt)

RUSSLAND - Russland hat am Mittwoch zum ersten Mal Zahlungen für zwei Fremdwährungsanleihen nicht wie vorgesehen in Dollar, sondern in Rubel geleistet. Damit rückt das Land einem Zahlungsausfall einen weiteren Schritt näher. Bei den Zahlungen geht es um 649,2 Millionen Dollar für zwei bis 2022 und 2042 laufende Staatsanleihen. Experten gehen davon aus, dass Russland nun noch eine Art Gnadenfrist von 30 Tagen bleibt, um die Zahlungen doch noch in US-Dollar zu überweisen. Andernfalls drohe ein formaler Zahlungsausfall. (Handelsblatt)

UKRAINE - Im Angriffskrieg gegen die Ukraine muss Russland hohe wirtschaftliche Kosten kalkulieren. Hingegen erweist sich die ukrainische Wirtschaft nach einem Monat Kriegsgeschehen erstaunlich stabil. Zu diesem Befund kommt das auf Osteuropa spezialisierte Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Vorerst habe das Land ausreichend Devisenreserven, heißt es. Das Bankensystem wird als stabil und liquide bezeichnet. Trotzdem ist der mittelfristige Ausblick düster. (FAZ)

IMMOBILIEN - Am deutschen Immobilienmarkt gibt es kein Halten mehr. Im Startquartal ist das Volumen der dortigen Transaktionen binnen Jahresfrist um 51 Prozent auf 23,9 Milliarden Euro in die Höhe geschossen, wie CBRE erhoben hat. Damit seien die ersten drei Monate des Jahres "eines der stärksten Auftaktquartale überhaupt" gewesen, teilt der Immobiliendienstleister mit. (Börsen-Zeitung)

WHISTLEBLOWER - Whistleblower sollen künftig besser geschützt werden durch das "Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen". Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern werden damit verpflichtet, eine interne Meldestelle einzurichten, an die sich Mitarbeiter anonym wenden können. Dort muss den Vorwürfen dann nachgegangen werden. (FAZ)

