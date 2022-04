News von Trading-Treff.de DAX-Range gebrochen, Gap verkleinert und 14000 nun im Fokus. Das sind die Eckpunkte für den Trading-Start in den DAX-Tag heute. DAX-Range-Ausbruch erfolgt Nachdem wir in den letzten Tagen vermehrt die Oberseite der Range gehandelt und analysiert hatten, schlug der Index zur Wochenmitte die Gegenrichtung ein. Dies deutete sich für einige Marktteilnehmer durch einen leichten Abschlag der Futures in der DAX-Vorbörse an. Doch ...

